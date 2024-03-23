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港聞

港聞二

多一白衣人認罪 求情稱未襲倒地者是「關心」

【明報專訊】2019年7月21日元朗站襲擊事件，事隔4年再多4名白衣人被控串謀傷人及暴動兩罪，其中一名男子被指當時跳入閘內與白衣人襲擊市民，昨在區院認罪。辯方求情稱，被告本性不壞、愚昧犯案，他身形較高大，但頭腦非常簡單；用藤條打人時留意到女途人倒地，他走上前但沒施襲，「對人展現出關心」。暫委法官鄧少雄將被告收押，押後至4月18日判刑，等候索取背景報告。

任職車房工人及司機的被告鄧兆雄（43歲）教育程度為中二，報稱無三合會背景，曾犯盜竊等5罪。辯方求情稱，被告有擔當和負責任，及早認罪；他為人孝順，有做義工照顧貓狗，婚事因本案擱置。辯方稱2019年社會事件已告一段落，被告自去年還押，信奉基督教，積極更生，過去已成歷史；他承認用錯方法表達訴求，深知責無旁貸。

辯方：頭腦簡單 本性不壞用錯方法表達訴求

鄧官關注辯方書面陳辭提到被告獄中被打、遭撕毁家庭照片，有否相關文件或權威支持構成求情理由。辯方回應稱，被告母親的求情信有講述。鄧官認為被告做義工欠缺具體紀錄，他去年才被捕，而辯方指案件延誤或延遲，要求補充資料。

控方案情指出，當晚10時許，至少50名白衣人入站持棍襲擊黑衣人和記者，約100名白衣人追打黑衣人至月台。有片段拍攝到被告沒戴口罩及身穿白色背心，他在閘外多次大叫「過嚟吖」，指罵及挑釁黑衣人出閘，又威嚇稱「打你啊」。被告曾跳入閘襲擊灰衫男，並用藤條施襲；他揚手示意白衣人入閘，再與他們追上月台持藤條罵車廂乘客。

【案件編號：DCCC 932/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 反修例事件 暴動罪 721白衣人襲擊 串謀傷人罪

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