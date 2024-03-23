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港聞

港聞二

官拒納「吹水」辯解 群組討論殺警3男罪成

【明報專訊】3名男子涉於2019年在WhatsApp群組「HK Audi 5 Club」內揚言殺害警員及傷害其妻兒，例如「炸傷佢十件八件」和「暗殺」等。3人否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，經審訊後昨在區院被裁定全部罪成。法官張潔宜不信納3人自辯稱純屬「吹水」，指信息談及的建議並不空泛，反而是經過思考並可落實的方案，包括襲擊勢孤力弱的休班警及自衛能力不足的家人。

稱建議不空泛 方案可落實

被告為手機銷售員關嘉林（52歲）、前健身教練葉子軒（32歲）及工程公司東主曾智健（52歲），同須還押至4月29日求情及判刑。控方指出，2019年10月7日，涉事群組提及警員被制止入商場的影片，引來3名被告討論傷害警員，令群組成員之一的總督察感可怕。辯方不爭議被告發布信息，爭議在於是否具犯罪意圖。

關嘉林早前自辯稱，當時只是「吹水」和發泄情緒；他承認憎恨警方。張官分析，關在群組首先以「黑警」稱呼警員，卻沒核實「黑警」行為又詛咒他們；關並非如他所稱不支持暴力，更盲目支持示威者，認為他言行不一。葉子軒自辯稱是「亂噏」，他見到「黑警死全家」口號欲吐苦水，才提及願意捐錢予殺警的義士；葉又稱「擲磚」是指瑜伽磚。曾智健轉發過警員被單車擲中的影片，提出「黑警死有餘辜」。

提「黑警」挑起仇警情緒

張官指出，若3名被告僅將警員當作談笑話柄，不會討論近一個半小時及提出不同方案，故他們證供不可信、不盡不實；被告可在群組內開玩笑，同時煽惑他人犯罪，而他們的信息互相呼應，多次提到「黑警」，挑起仇警情緒，信息亦可供群組內百多人閱讀，遂裁定3人發放的信息具煽動性。

【案件編號：DCCC 571/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 殺警 煽惑他人有意圖而傷人罪

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