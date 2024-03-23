上訴庭質疑練錦鴻未認真審視辯護 裁未獲公平審訊 示威者撤罪

明報記者

上訴人林天詠（案發時19歲）早前上訴指區院法官練錦鴻在審訊有重大欠妥之處，上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦和彭寶琴昨在判辭考慮多項上訴理據，裁定林未獲公平審訊（見表）。

案件原涉6名被告，各被控縱火及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，除林天詠之外，其餘被告認罪。上訴庭表示林受審前，同案認罪被告答辯的案情提及林；一般認罪者的案情都會隱去別人姓名，本案主控「卻奇怪地沒有跟隨」。上訴庭稱除了控方有責任，不代表練官沒有可供別人質疑之處；練官經驗豐富，理應知道一般做法。

質疑是否「刻意逆着判例而行」

對於練官曾解釋，提前處理認罪者有助簡化流程，上訴庭明言無法明白，此解釋反而令人覺得，「經驗豐富、應該知道哪個做法更好的他，是不是因為什麼理由刻意逆着判例而行」。

上訴庭又指出，練官不時向控方證人自行發問，情况維持約10頁和20頁錄音謄本的時間，控方只能間中插入幾句。上訴庭形容，練官反覆查問警員和證人，卻在林天詠自辯時「給人一定的反差感」，多次即時批評林的證供，「不是每次都批評得很有道理」。

質疑早認定證據確鑿 無顧觀感

上訴庭提及在證據和事實上，辯方結案享有最後發言權是極其基本。本案而言，控辯雙方案情完結後，練官要求雙方就「伙同犯罪」的法律原則提交書面陳辭，控方最後的回應卻只有一段和法律有關。上訴庭表示，當控方沒有守好界線，而練官沒有給予辯方補救機會便定罪，令人懷疑練官是否覺得「不聽辯方也罷」。

上訴庭稱，將上訴理據逐一分拆，應不足以動搖定罪，不過把它們放到一起，很難不懷疑原審法官是否認為案件證據確鑿，林天詠抗辯純屬浪費時間，所以無顧及林對庭審程序的觀感。雖然控方證據較強，上訴庭仍裁定林未獲公平審訊，裁定林上訴得直，撤銷定罪和判刑。

【案件編號：CACC 184/22】

（反修例風暴）