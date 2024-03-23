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港聞

港聞二

小學人文科公布課程框架 加入認識精神健康警號

【明報專訊】為配合愛國主義教育方向而設的小學人文科，課程發展議會昨公布課程框架定稿。去年學童自殺個案飈升，局方在高小課程加入認識「精神健康警號」，另外小六課程增設學習「正面自我對話」技巧，以正面態度和積極行動，加強應對壓力和挑戰能力。

至於人文科和科學科取代常識科後，所佔呈分試的比重昨仍未有具體方案。教育局稱正整體檢視人文科及科學科在呈分試的比重，蒐集及考慮持份者意見，詳情將適時公布。

教育局昨就課程框架定稿及支援措施發出通告，指課程發展議會考慮到業界對人文科課程內容反應正面，認同擬定稿內容適切，故今年1月將定稿提交課程發展議會「個人、社會及人文教育委員會」後獲通過，上月再獲課程發展議會接納。局方提到，去年11至12月舉辦7場課程簡介會，向學校課程框架擬定稿內容，並用學校探訪、問卷調查及焦點小組會議等，蒐集業界意見以進一步優化課程。局方引述學校稱普遍認同課程理念和宗旨，認為能配合最新教育發展方向。

課程框架分6個範疇共48個學習主題，逾七成學習主題「重要學習元素」，列明涉國民教育及國安教育。比較去年11月擬定稿，昨定稿有數項調整。小四課程「國家歷史」方面，除涵蓋「玄奘取西經」及「岳飛精忠報國」外，新增「文天祥忠貞愛國」；學習內容說明則由欣賞岳飛「精忠報國」高尚情操，改為從岳飛或文天祥事蹟，欣賞其「愛國」高尚情操。

國家歷史加入文天祥

與岳飛事蹟教授愛國情操

小五與「健康人生」相關課程，加入認識「精神健康警號」，建議透過觀看影片，了解社交和日常生活等方面出現的精神健康警號，及求助的知識及技巧；學習內容則由「認識提供情緒支援的機構」，改為「學習求助的知識、態度和尋找支援的方法」，包括認識不同社區及網上資源，及識別生活中值得信賴成年人。至於與「青春期的成長」相關課程，建議小五學生按情境討論，但建議則由「改善體臭方法」改為「改善個人衞生方法」。在「香港的經濟」方面，加強對接「十四五」規劃，則改作為「​​加強對接近期的五年發展規劃」。

相關字詞﹕學童自殺 愛國主義教育 教育局 小學人文科

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