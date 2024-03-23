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港聞二

涉用冒牌儀器或有風險 兩美容院3董事職員被捕

【明報專訊】海關在沙田及觀塘兩間美容院「放蛇」，以涉嫌使用兩部冒牌「HIFU」美容機提供美容服務，違反《商品說明條例》，拘捕兩名董事及一名銷售員。

正貨採非入侵式 不傷皮膚

海關指涉案兩間獨立經營的小型美容院，經營約2至5年，偽冒儀器的產地仍在調查，暫未收到市民因使用偽冒儀器受傷的報告。

根據正貨代理商資料，正貨儀器是透過非入侵方式，在不傷及表面皮膚情况下做到美容效果；偽冒儀器未必有此功能，有可能產生影響。

海關早前接獲舉報指兩間位於沙田及觀塘的美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，並向顧客訛稱以該品牌的儀器提供美容服務。海關經調查後，分別於上周四（14日）及本周一（18日）採取行動，喬裝顧客到該兩間美容院試購美容療程，其間發現兩間美容院的職員銷售美容服務時，涉嫌觸犯《條例》中應用虛假商品說明的罪行，遂拘捕3名36至40歲女子，分別為兩間美容院的董事及銷售員，並在兩間美容院各檢獲一部冒牌美容儀器。3名被捕女子現正保釋候查。

海關版權及商標調查科調查主任靳子謙表示，檢獲的冒牌儀器與正貨相比，無論在外觀、功能及價錢均有明顯差異，其中一部冒牌儀器機身側邊並無正貨產品的標籤，另一部有標籤但與正貨位置不同，而機身背面及操作手棒未如正貨般印有製造商商標。

海關暫未收到僱客受傷報告

根據代理商提供資料，正貨利用高強度聚焦超聲波達到美容效果；而檢獲的冒牌儀器，經代理商初步測試發現，輸出能量方式與正貨明顯不同，美容效果成疑。冒牌儀器售價約一萬元，而正貨則高出數十倍。另外，涉案美容院單次收費約1000元，使用正貨的一般療程收費則貴幾倍。由於療程涉及高能量輸出，如使用不當有潛在危險，包括紅腫、灼傷等，若使用冒牌儀器風險更高。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，並向商戶了解儀器的資料，如有懷疑，例如收費比較平，以及儀器外形與製造商提供資料不同，可先向製造商或代理商查詢。

相關字詞﹕美容院 海關

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