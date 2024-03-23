四大科技展匯中港業界 涵4300展商

貿發局昨召開記者會，宣布香港國際春季燈飾展及智慧照明博覽4月6至9日間舉行，香港國際創科展及春季電子產品展則於下月13至16日舉行。貿發局表示今屆創科展有13個國家或地區展商參加，較去年倍增，來自內地展商亦增近倍至20間。

有參展商昨向傳媒介紹展品，當中「污水隧道機械人」由中大及香港物流機械人研究中心合作研發，研發者之一、中大機械與自動化工程學系研究助理教授周建樹稱，機械人採用「不倒翁」的設計，配合人工智能，可代替人手在下水道檢測下水道的破損處，屆時再派人手到場維修。周稱項目亦與渠務署合作，前年於鑽石山至沙田亞公角下水道，約7.3公里的下水道試驗成功，採集相關的三維圖像以供參考。他續稱研發約花一年時間，成本約100萬元，如優化量產可更便宜。

展品涵污水隧道機械人

智能手表應用衛星助救援

此外，亦有展品應用北斗衛星網絡，可精準定位及導航，參展商博恆智能科技有限公司負責人孟先生表示，應用衛星技術於智能手表、探測儀器等產品，前者除具備一般智能手表的功能，可接駁手機外，在無網絡覆蓋下亦可使用，倘在戶外身體不適可向外求救，技術上也可提供精準定位，令搜救人員更易找到。至於探測儀器則可連接手機作精準的土地測量，精準度可達「毫米級」；孟稱該公司亦與地政總署合作，去年下半年向署方推薦該產品，署方測試後已採購小量探測器，供轄下工程師採用。

本地公司展燈飾專利技術

參加春燈展的本地公司亦展示其「半柔性軌道」展品。啓德電業公司負責人曾先生介紹，軌道供放置燈飾之用，燈飾能在可彎曲軌道上移動；而軌道亦可充當電線接通電力。曾先生稱展品使用多項專利技術，原理與打針接觸血管相似；又稱數年前新冠疫情「大家無得郁」，形容如今市場反應很好。

明報記者