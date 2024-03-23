樂建居首項目招標 柴灣祥民道擬建700伙 測量師：發展商審慎 當局勿高估地價

柴灣祥民道用地是政府原定今年首季推出的第二幅樂建居用地，地盤面積約5213平方米（即約0.5公頃），住宅樓面面積須介乎30,016至41,704平方米，並要興建長者日間護理中心和體弱長者家居照顧服務隊的處所。

房屋局回覆，考慮到祥民道用地位於市區並鄰近港鐵站，約700個住宅單位發展規模適中，該用地對發展商具一定吸引力。

房局：近港鐵 具吸引力

局方又稱為早日落實樂建居政策，借助私人市場力量，盡早提供有關用地資助出售單位供應，如期於2024年首季推售該用地是合適做法。

至於位於東涌、原定去年底推出的首幅樂建居用地，房屋局說會繼續留意市場發展適時公布。當局去年中公布計劃時稱會於2023/24年度起推3幅地，現暫未公布第三幅選址。

招標16周較一般長

消息：為發展商預時間評估

政府消息人士表示，過去政府賣地招標一般需4至6周，但今次為期16周，因招標條件較複雜，發展商或需較多時間作合理評估；又指上周推出元朗多層大樓用地，亦有長達15周的招標時間。

至於政府會否考慮調整招標條件，如之前公布市價六五折出售單位、政府不回購未售單位及發展參數等要求，另一消息人士稱要留意下周四公布的標書，並指「撤辣」後市場復常，今次推樂建居地皮招標亦屬正常安排。

測量師學會土地政策小組主席劉振江認為，東涌早前的流標事件都顯示該地對發展商的吸引力較弱，相信政府首先推柴灣地皮是對其投標反應較有信心。他又留意到近期居屋和市建局首置盤銷售步伐較慢，反映樓市仍有壓力，認為未來樓價和建造費會是發展商計算地價的重要因素。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱歡迎政府推出樂建居地皮，有助不同階層市民置業，地皮位處港島東港鐵沿線，生活配套齊全，集團將積極仔細研究標書決定入標否。