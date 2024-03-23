澳洲旅遊提示指「可空泛詮釋」 港府斥抹黑23條

澳洲外交及貿易部在修訂的旅遊提示說，《維護國家安全條例》新增國安罪行，可在未被起訴下羈押最多16日及限制拒見律師最多48小時。旅遊提示原指國安法可空泛詮釋，新版本中加入23條和國安法均面對類似風險。

重申精準針對 非隨意拘捕

特區政府昨嚴批澳洲在內的地區「假借所謂外遊提示」、抹黑條例。發言人說，法例「精準針對危害國家安全的行為」，執法部門嚴格根據證據按法律行事，並非旅遊提示所稱隨意拘捕。政府又批評美國、加拿大、日本等國，對其他普通法地區制訂多部國安法律置若罔聞，強烈敦促這些國家及境外組織停止干預香港事務。

澳洲於2019年8月提升香港旅遊提示級別，疫情期間曾進一步提升，英國、美國、加拿大等國對香港旅遊警示均提及國安法風險。

與此同時，英國外交部國務大臣Tariq Ahmad在上議院就23條緊急質詢時無評論會否對港制裁，僅重申英國會與美國等盟友協調制裁行動，當有極嚴重侵犯人權、英方有合理理由下，會嚴格檢視涉事人和機構，「在適當的時候引入制裁」。

英政界促制裁 港府譴責

英國政界繼續向英國政府施壓，國會外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）批評英國政府對上一次，即3年前制裁4名中國官員及一間中國公司並不足夠，點名英國做法等同容許特首李家超無限制地推行23條。英國政府否認對華放軟手腳，重申會繼續要求北京廢除國安法。

港府發言人表示，就有外國政客提出要對特區政府官員實施所謂「制裁」予以強烈譴責。

（23條立法）