指授權特首訂附例「方便執行」 鄧炳強：不增額外職權

律政司長林定國於訪問稱，知悉賦權行政機關訂立附屬法例的權力受公眾關注。對於國安法第5章列明，國安法罪行在指定情况下可交內地審訊，被問及附屬法例會否用於填補有關執行細節，林定國稱交內地審訊是嚴謹司法管轄權問題，須經特區政府或國安公署提出，獲中央政府同意才可落實，並限於第5章列明的3個非常例外情况，「我看不到為何這部分有（制訂）附屬法律的情况出現」。

林定國舉例，《條例》下保安局長可刊憲公告某人為指明潛逃者並施加限制，條文容許受影響第三方申請特許授權處理財產等，至於申請機制如何，就有要透過附例訂明程序及表格。

林：立會把關 不會容僭權

林形容附屬法例授權範圍清晰，是為「更有效實施」主體法律，而非修改、擴大主體法律的條款，認為公眾不應有任何不必要疑慮，誤以為政府可藉附屬法例訂立新罪名。他說，制度上有多重機制確保行政機關不會越權，除公眾可司法覆核外，相關附屬法例亦非由單一官員決定；按「先訂立後審議」機制，立法會有權把關，「相信他們（立法機關）亦很緊張，不會容許行政機關僭越其立法權力」。

（23條立法）