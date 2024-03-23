明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

會否即執法 鄧炳強：先針對潛逃者是合理期望

【明報專訊】《港區國安法》約4年前實施後，當局隨即就連串涉國安案件執法及檢控，包括立場新聞案、黎智英案等。就23條立法的《維護國家安全條例》今起刊憲生效後，會否預期政府亦會隨即按新訂罪行執法，保安局長鄧炳強昨受訪時回應，23條立法是「防禦性法例」，希望不需要用，但亦不會掉以輕心，立法後首先針對潛逃者做禁制措施是合理期望。

鄧炳強及律政司長林定國昨接受包括本報等傳媒訪問，鄧稱，2020年6月底國安法生效當時香港社會「每日暴動仲出緊嚟、仲掟緊汽油彈」，故有需要針對危害國安行為即時採取行動。至於23條立法後，他說現時有不少涉國安罪的被通緝者潛逃境外，「是否應針對潛逃者會首先進行一些行動呢？相信這個期望非常合理」。

現正被警方通緝涉國安案者最少10多人，被問到保安局是否已計劃隨即做限制公告及擬針對範疇，鄧炳強稱不討論個別人物及案件，強調既已有法例「就一定要善用」。鄧炳強在now新聞台《大鳴大放》則稱，「何時做、做多少人」會盡快處理和先評估。

林：百分百尊重羈留者緘默權

新條例允執法部門向裁判官單方面申請手令，不准涉國安案件被捕者在羈留首48小時見任何律師。林定國在同一節目稱，基於無罪推定，會「絕對百分百尊重」被羈留者的緘默權，不能在無律師下誘使被捕者說話，獲取證據呈堂。林形容，「明知違反規則讓人有藉口，證據又得物無所用，還會被法庭批評」，相信執法機關「不會做這些如此傻的事」。

新條例亦改《監獄規則》，除非懲教署長信納國安罪囚犯不會不利國家安全，否則不能僅因勤奮及行為良好獲刑期扣減。就懲教署長如何評估會否不利國安，鄧炳強昨接受本報等訪問稱懲教署長在囚犯獲釋前會評估，新規定是參考了外國反恐法例及本港以往經驗，稱有獲扣減三分之一刑期獲釋者繼續從事危害國家安全工作並潛逃，故加入條文。

（23條立法）

上 / 下一篇新聞

23條今生效 稱雙普選「最終目標 沒時間表」 林定國：專心經濟 不應現易挑異議的事
23條今生效 稱雙普選「最終目標 沒時間表」 林定國：專心經濟 不應現易挑異議的事
指授權特首訂附例「方便執行」 鄧炳強：不增額外職權
指授權特首訂附例「方便執行」 鄧炳強：不增額外職權
澳洲旅遊提示指「可空泛詮釋」 港府斥抹黑23條
澳洲旅遊提示指「可空泛詮釋」 港府斥抹黑23條
【日月掠影】1966年5月20日：越戰激烈 戰後香港迎難民潮
【日月掠影】1966年5月20日：越戰激烈 戰後香港迎難民潮
樂建居首項目招標 柴灣祥民道擬建700伙 測量師：發展商審慎 當局勿高估地價
樂建居首項目招標 柴灣祥民道擬建700伙 測量師：發展商審慎 當局勿高估地價
四大科技展匯中港業界 涵4300展商
四大科技展匯中港業界 涵4300展商
涉用冒牌儀器或有風險 兩美容院3董事職員被捕
涉用冒牌儀器或有風險 兩美容院3董事職員被捕
小學人文科公布課程框架 加入認識精神健康警號
小學人文科公布課程框架 加入認識精神健康警號
男童染甲流留醫ICU 未打疫苗
男童染甲流留醫ICU 未打疫苗
上訴庭質疑練錦鴻未認真審視辯護 裁未獲公平審訊 示威者撤罪
上訴庭質疑練錦鴻未認真審視辯護 裁未獲公平審訊 示威者撤罪
官拒納「吹水」辯解 群組討論殺警3男罪成
官拒納「吹水」辯解 群組討論殺警3男罪成
多一白衣人認罪 求情稱未襲倒地者是「關心」
多一白衣人認罪 求情稱未襲倒地者是「關心」
連登發帖提「港獨」 無業男認煽動候判 辯方：受偏頗看法影響
連登發帖提「港獨」 無業男認煽動候判 辯方：受偏頗看法影響
鄒家誠及助理律師 否認擅攜文件離監獄
鄒家誠及助理律師 否認擅攜文件離監獄
地盤科文墮斃 承建商瑞安停投標資格
地盤科文墮斃 承建商瑞安停投標資格
越線車迎頭撞 的士司機命危
越線車迎頭撞 的士司機命危
去年審結保險投訴 詮釋爭議增35% 險商指自閉兒須證「自我傷害」 專家不接納終理賠
去年審結保險投訴 詮釋爭議增35% 險商指自閉兒須證「自我傷害」 專家不接納終理賠
高山症潛水亡 不符「意外」定義可拒賠
高山症潛水亡 不符「意外」定義可拒賠
李宇軒三晤陳方安生 對方問「倘最後一戰將如何」
李宇軒三晤陳方安生 對方問「倘最後一戰將如何」
李：3人同赴美講迫害 涵「爆眼記者」
李：3人同赴美講迫害 涵「爆眼記者」
插錯動脈翁裁死於自然 遺屬盼勿重演 官接納死因細胞壞死兼肝衰竭 明愛：續提供培訓
插錯動脈翁裁死於自然 遺屬盼勿重演 官接納死因細胞壞死兼肝衰竭 明愛：續提供培訓
擁店遭撤法援 爭同婚者終極敗訴 終院：律師有責舉報濫用 LPP不保
擁店遭撤法援 爭同婚者終極敗訴 終院：律師有責舉報濫用 LPP不保
葵涌男子持刀叫囂 警擎槍制服
葵涌男子持刀叫囂 警擎槍制服
港珠澳橋走私藥劑魚肚 司機被捕
港珠澳橋走私藥劑魚肚 司機被捕
九市速遞：中大深圳畢業生 八成續升學 10周年校慶 辦集體婚禮科研論壇
九市速遞：中大深圳畢業生 八成續升學 10周年校慶 辦集體婚禮科研論壇
九市速遞：日駐穗總領事：灣區一咳 世界經濟染肺炎
九市速遞：日駐穗總領事：灣區一咳 世界經濟染肺炎
九市速遞：福田港商服務站將啟用 9市全覆蓋
九市速遞：福田港商服務站將啟用 9市全覆蓋
九市速遞：深圳灣禁漁十載 再延長5年
九市速遞：深圳灣禁漁十載 再延長5年
灣區手記：AI零食 ／文：尚東美
灣區手記：AI零食 ／文：尚東美
【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放
【Emily】ComplexCon開鑼 仲有飛賣 「4個鐘售罄」VIP票 二手平台六折放
【Emily】啱啱宣布唔達標將執 南區免費驗眼一夕爆滿
【Emily】啱啱宣布唔達標將執 南區免費驗眼一夕爆滿
【Emily】馬貝利搵鵰兄「集郵」 被觀展者「集郵」
【Emily】馬貝利搵鵰兄「集郵」 被觀展者「集郵」
【Emily】獲聯國中國代表贈蛋糕 張國鈞：經濟「彈」更「高」
【Emily】獲聯國中國代表贈蛋糕 張國鈞：經濟「彈」更「高」
【Emily】版畫工作室辦展 設印藝體驗
【Emily】版畫工作室辦展 設印藝體驗