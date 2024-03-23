會否即執法 鄧炳強：先針對潛逃者是合理期望

鄧炳強及律政司長林定國昨接受包括本報等傳媒訪問，鄧稱，2020年6月底國安法生效當時香港社會「每日暴動仲出緊嚟、仲掟緊汽油彈」，故有需要針對危害國安行為即時採取行動。至於23條立法後，他說現時有不少涉國安罪的被通緝者潛逃境外，「是否應針對潛逃者會首先進行一些行動呢？相信這個期望非常合理」。

現正被警方通緝涉國安案者最少10多人，被問到保安局是否已計劃隨即做限制公告及擬針對範疇，鄧炳強稱不討論個別人物及案件，強調既已有法例「就一定要善用」。鄧炳強在now新聞台《大鳴大放》則稱，「何時做、做多少人」會盡快處理和先評估。

林：百分百尊重羈留者緘默權

新條例允執法部門向裁判官單方面申請手令，不准涉國安案件被捕者在羈留首48小時見任何律師。林定國在同一節目稱，基於無罪推定，會「絕對百分百尊重」被羈留者的緘默權，不能在無律師下誘使被捕者說話，獲取證據呈堂。林形容，「明知違反規則讓人有藉口，證據又得物無所用，還會被法庭批評」，相信執法機關「不會做這些如此傻的事」。

新條例亦改《監獄規則》，除非懲教署長信納國安罪囚犯不會不利國家安全，否則不能僅因勤奮及行為良好獲刑期扣減。就懲教署長如何評估會否不利國安，鄧炳強昨接受本報等訪問稱懲教署長在囚犯獲釋前會評估，新規定是參考了外國反恐法例及本港以往經驗，稱有獲扣減三分之一刑期獲釋者繼續從事危害國家安全工作並潛逃，故加入條文。

（23條立法）