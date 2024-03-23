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23條今生效 稱雙普選「最終目標 沒時間表」 林定國：專心經濟 不應現易挑異議的事

【明報專訊】就《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》今起刊憲生效，特首辦昨晚發稿公布特首李家超在條例印刷本簽署的照片。條例生效前夕，律政司長林定國與保安局長鄧炳強接受本報等傳媒訪問，被問及完成23條立法後香港是否更有空間處理「雙普選」憲制責任時，林定國稱立法後的目標是專心「拼經濟、謀發展」，易挑起大家不同意見的事「不應該發生」。至於條例生效後社會可否續批評政制、談六四，林稱絕不會因有新法例而刻意收窄空間，否則是「倒緊自己米」，看不到條例生效前後言論自由有別。

明報記者

李家超昨在新聞稿稱，香港終完成憲制責任、歷史使命，不負中央所託及國家信任，今日起香港特區的國家安全獲更有效保障，可無後顧之憂輕裝上陣。

林定國與鄧炳強昨接受訪問時，被問及完成《基本法》23條立法憲制責任後，社會是否有更合適環境處理其他憲制責任，包括完成第45條及第68條列明，普選產生特首及立法會全部議員的目標。林定國稱，《基本法》就雙普選描述是「最終的目標、但沒有一個時間表」，落實與否要看社會客觀環境是否適合。

憲制責任須負 但有優次

林定國說，23條立法後香港要全心全意拼經濟、謀發展，專心達到這目的時，若社會出現大家很容易有不同意見、尤其觸及很政治的議題，「是不可以、不希望、不應該發生」，憲制責任必須負，但有優次。至於23條立法，林定國認為「遲一日都不應該」，特區政府以26年8個月19日處理，在很多人眼中是「龜速」而非「高速」。

今起生效的條文正式訂明，「煽動意圖」罪毋須證明煽惑擾亂公共秩序或煽惑暴力的意圖。被問及以往曾有意見批評香港政制民主成分不足甚至提倡「廢除功能組別」，《港區國安法》生效後社會仍有公開討論到六四事件，今起會否被視為違法，林定國表示，討論任何政治或敏感議題，若目的是表達意見、表述、負面情緒或批評，本身非「煽動意圖」。

指檢控嚴謹 「盼大家信我」

林續稱，要滿足控罪條件須有特別目的，例如培養極端負面情緒從而危害國家安全，絕非針對一般人意見，舉例羊村繪本案「妖魔化國家政權」是可參考例子。他說，香港是言論自由社會，在「拼經濟、謀發展」的前提亦要鞏固這項優勢。林又稱，政府不會利用23條打擊「大家很珍惜的言論自由」，所有檢控嚴謹、要由律政司長書面同意，「希望大家對我有少少信任」。

23條立法的草案周二（19日）三讀通過，相隔4天才刊憲生效。林定國解釋，一般情况在立法會三讀通過後，要待下周五才刊憲，今次在緊接的周六刊憲已快了「不止一倍」，而三讀後政府亦需時將修正案條文融入條例，在校對後印刷，仍符合「早一日得一日」立法的大原則。

（23條立法）

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