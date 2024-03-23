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九市速遞：中大深圳畢業生 八成續升學 10周年校慶 辦集體婚禮科研論壇

【明報專訊】香港中文大學（深圳）（下稱中大深圳）今舉行校慶10周年大會。該校早前公布去年畢業生去向統計，80.92%畢業生繼續升學，錄歷史新高。另有13.7%直接就業，約半數留在深圳，平均年薪達17萬元（人民幣，下同）。

中國工程院院士、創校校長徐揚生表示，香港中文大學（深圳）常被問「是為香港還是為深圳培養人才」，他認為「我們培養的是10年、20年以後的大灣區人才」，而過去10年的學生「達到了我想像的上限」，當中電腦和數據科學、經濟和金融、生物科學和醫學、化學和材料學科4個領域已達或接近世界一流水平。教育部長懷進鵬周日（17日）視察該校，肯定中大深圳「十年磨一劍」獲豐碩成果，讚該校探索出獨特方法，培養國際化創新型人才。

升學者七成入世界50強校 美國最多

校方數據顯示，去年本科畢業生升學比例首次突破八成，達80.92%，按年增長2.9個百分點。當中以出國、出境升學為主，71.55%升學畢業生攻讀世界排名前50大學，前往美國者最多，佔升學人數37.9%。

14%就業 平均年薪17萬

此外，該校去年13.7%畢業生直接就業，當中約半數留在深圳，平均年薪達17.08萬元，0.75%年薪高於50萬，7.46%年薪在30至50萬。同時，該校亦受惠香港IANG簽注（非本地畢業生留港就業安排）政策放寬，去年7名學生來港工作。今年該校將以「普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試」（即聯招試）成績招收港澳台本科生，並以台灣學測成績招收台灣學生，與香港中大合辦的「2+2」課程亦將不斷擴大。

中大深圳為慶祝10周年，舉辦連串活動，包括集體婚禮、燈光匯演等，明日將舉行以人工智能、數學與數據科學、材料與化學為主題的院士論壇，以及大灣區國際細胞基因治療和再生醫學論壇、海峽兩岸暨港澳地區重點中學校長論壇等。

明報記者

相關字詞﹕中文大學 深圳 九市速遞 大灣區

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