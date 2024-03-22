急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通

范鴻齡昨出席醫管局大會後主動稱，收費檢討將循三大原則，包括維持公營醫療作為安全網、避免市民因病致貧及改變病人求醫習慣，並會涵蓋該局全部服務，例如現時毋須收費項目，今年底前會交報告。他稱收費檢討是兩年一檢恆常機制，2021/22年度亦有做，政府考慮到社會環境和市民承受能力等而未決定加費。

至於政府在檢討未完成便提出收費調整方向，范稱檢討不是醫管局「閂埋門做」、「好機密去做」，局方與政府一直溝通，醫衛局長亦知悉報告方向，「唔係收埋晒，然後先一次過交給政府」。

公院急症室於農曆新年長假推出退款安排，病人若等太久欲轉看私家醫生可申請退款，醫管局行政總裁高拔陞稱大眾、病人和醫護均反應正面和理想，正積極考慮於復活節長假重推，下周交代。

兩月3事故 高拔陞稱「個別」

公院過去兩個月發生3宗醫療事故，其中兩名病人離世、一人被錯切子宮。高拔陞兩度被問及會否向公眾致歉，他稱事後已向受影響病人和家屬致歉，暫時所見每宗均為個別個案，確實成因和改善措施須留待根源分析委員會調查，惟未回應涉否局方管治問題，也未向公眾致歉。

流失率回落 下月赴英招聘

公院人手流失放緩，醫管局公布截至今年1月底的過去12個月，全職醫生和護士流失率分別為5.4%和8.6%，較去年同期6.6%和10.6%回落。高拔陞下月將再率團到英國倫敦和曼徹斯特招聘，並擬下半年在澳洲和加拿大線上招聘。

至於第二期「大灣區醫療人才交流計劃」，廣東省兩名眼科醫生本月已抵港，澳門將派出20名醫生來港培訓，其中1人已抵港，醫管局亦正與北京和上海商討交流。被問兩名眼科醫生會否主理手術，范稱沒正面回應，稱兩人工作與其他醫生無異。