明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通

【明報專訊】醫管局正檢討公營醫療收費，醫管局主席范鴻齡昨稱完成後會向政府提交報告，「最終加不加費、加幾多、幾時加」由政府決定。醫衛局長盧寵茂早前已表明急症室收費調整方向，被問有否阻礙醫管局檢討獨立性，范稱檢討並非「閂埋門做」，一直有與政府溝通。至於公院急症室於新春長假期試行特別退款安排，醫管局認為反應正面，正積極考慮下周末復活節長假再推。

范鴻齡昨出席醫管局大會後主動稱，收費檢討將循三大原則，包括維持公營醫療作為安全網、避免市民因病致貧及改變病人求醫習慣，並會涵蓋該局全部服務，例如現時毋須收費項目，今年底前會交報告。他稱收費檢討是兩年一檢恆常機制，2021/22年度亦有做，政府考慮到社會環境和市民承受能力等而未決定加費。

至於政府在檢討未完成便提出收費調整方向，范稱檢討不是醫管局「閂埋門做」、「好機密去做」，局方與政府一直溝通，醫衛局長亦知悉報告方向，「唔係收埋晒，然後先一次過交給政府」。

公院急症室於農曆新年長假推出退款安排，病人若等太久欲轉看私家醫生可申請退款，醫管局行政總裁高拔陞稱大眾、病人和醫護均反應正面和理想，正積極考慮於復活節長假重推，下周交代。

兩月3事故 高拔陞稱「個別」

公院過去兩個月發生3宗醫療事故，其中兩名病人離世、一人被錯切子宮。高拔陞兩度被問及會否向公眾致歉，他稱事後已向受影響病人和家屬致歉，暫時所見每宗均為個別個案，確實成因和改善措施須留待根源分析委員會調查，惟未回應涉否局方管治問題，也未向公眾致歉。

流失率回落 下月赴英招聘

公院人手流失放緩，醫管局公布截至今年1月底的過去12個月，全職醫生和護士流失率分別為5.4%和8.6%，較去年同期6.6%和10.6%回落。高拔陞下月將再率團到英國倫敦和曼徹斯特招聘，並擬下半年在澳洲和加拿大線上招聘。

至於第二期「大灣區醫療人才交流計劃」，廣東省兩名眼科醫生本月已抵港，澳門將派出20名醫生來港培訓，其中1人已抵港，醫管局亦正與北京和上海商討交流。被問兩名眼科醫生會否主理手術，范稱沒正面回應，稱兩人工作與其他醫生無異。

相關字詞﹕高拔陞 范鴻齡 公營醫療收費檢討 醫管局

上 / 下一篇新聞

啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
黑雨每小時簡報 加強天文台App
黑雨每小時簡報 加強天文台App
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
男子赴台升學返港認暴動囚26月
男子赴台升學返港認暴動囚26月
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
搗兩私煙倉檢19萬支
搗兩私煙倉檢19萬支
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀