建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」

李宇軒供稱斯科特2019年9月訪港,同年12月10日或翌日李應「重光團隊」美國分支其他成員邀請前往美國再與斯科特、參議員楊恩(Todd Young)和克魯茲(Ted Cruz)等會面,3人均屬共和黨,陳梓華會前建議李可提起他見過斯科特的事,「咁就會smooth(順暢)啲喇」。

12月晤美議員談示威「受害人」

李續指當日出席的還有其他國會議員和朱牧民,其間談及香港示威中「廣義上嘅victim(受害人)」,冀「請佢哋take action(採取行動)」,若當時尚未通過《香港人權與民主法案》可加快通過,否則推動其他支持香港的法案。李稱,朱牧民會前提醒「唔使go into(探討)好多details(細節)」,因朱和對方的幕僚會再詳細討論,會議只需集中於「受害人」經歷,「同埋禮貌咁多謝佢哋關心香港事務」。

會面結束後的同月16日,重光團隊成員發送文件「Profiles of Perpetrators of Human Rights And Democracy Abuse in Hong Kong」(香港侵害人權和民主者簡介)給李宇軒。李確認文件將制裁對象分為4個等級,庭上文件顯示,時任特首林鄭月娥屬第一級「縱容和下達侵害人權的指令的國家行為者」。

制裁對象分4等

涵特首警隊港鐵高層

第二至四級依次為「促使侵犯人權者」、「援助和教唆侵犯人權行為者」、「協助侵犯人權的組織」,羅列時任香港主要官員、警隊高層、行會成員、港鐵高層等。李稱文件不是他製作,至於為何轉發給朱,是要由對方判斷是否需交給議員或參議員的幕僚;他有叮囑文件要保密。

(黎智英案)