建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」

李宇軒供稱斯科特2019年9月訪港，同年12月10日或翌日李應「重光團隊」美國分支其他成員邀請前往美國再與斯科特、參議員楊恩（Todd Young）和克魯茲（Ted Cruz）等會面，3人均屬共和黨，陳梓華會前建議李可提起他見過斯科特的事，「咁就會smooth（順暢）啲喇」。

12月晤美議員談示威「受害人」

李續指當日出席的還有其他國會議員和朱牧民，其間談及香港示威中「廣義上嘅victim（受害人）」，冀「請佢哋take action（採取行動）」，若當時尚未通過《香港人權與民主法案》可加快通過，否則推動其他支持香港的法案。李稱，朱牧民會前提醒「唔使go into（探討）好多details（細節）」，因朱和對方的幕僚會再詳細討論，會議只需集中於「受害人」經歷，「同埋禮貌咁多謝佢哋關心香港事務」。

會面結束後的同月16日，重光團隊成員發送文件「Profiles of Perpetrators of Human Rights And Democracy Abuse in Hong Kong」（香港侵害人權和民主者簡介）給李宇軒。李確認文件將制裁對象分為4個等級，庭上文件顯示，時任特首林鄭月娥屬第一級「縱容和下達侵害人權的指令的國家行為者」。

制裁對象分4等

涵特首警隊港鐵高層

第二至四級依次為「促使侵犯人權者」、「援助和教唆侵犯人權行為者」、「協助侵犯人權的組織」，羅列時任香港主要官員、警隊高層、行會成員、港鐵高層等。李稱文件不是他製作，至於為何轉發給朱，是要由對方判斷是否需交給議員或參議員的幕僚；他有叮囑文件要保密。

（黎智英案）