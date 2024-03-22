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港聞

港聞二

辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第50日審訊。李宇軒供稱，2019年9月陳梓華有意讓李充當國際游說的角色。同年11月正值區議會選舉，李籌辦外國政客訪港監察區選的活動，陳對此支持，並注意到英國上議院議員奧爾頓勳爵在訪港名單時，建議李把握機會建立人脈。事後李獲邀與奧爾頓勳爵（Lord David Alton）開會，出席者還有民主黨創黨主席李柱銘及前政務司長陳方安生。

李宇軒昨稱，2019年9月他到訪聯合國人權事務高級專員辦事處後，陳梓華對李在國際游說的表現印象深刻，有意將李的角色由登報轉型為國際游說。同年11月，「攬炒巴」團體於英國與顧問公司合作，透露奧爾頓勳爵有意訪港觀察區選，但對方不想主動來港，反而「想一個香港嘅activist organisation（社運組織）去邀請佢過嚟」。

稱陳梓華支持 着建立人脈

李稱，得悉後遂由「香港故事」邀請奧爾頓勳爵，「攬炒巴」團體與顧問公司建議「既然邀請，不如邀請多啲（政客）啦」。根據文件所示，該次活動邀請來自英國、澳洲、日本多國逾10名政客訪港。李憶述，當陳梓華得知後「支持我去整呢個監選團，希望我喺呢個occasion（場合）擴展我人脈」，陳注意到名單出現奧爾頓勳爵時，着李把握機會建立人脈。

李柱銘陳方安生與會述港况

英議員稱盡量引發關注

李續指，「監選團」完結當天或翌日，奧爾頓勳爵與英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）「就同李柱銘同陳方安生，喺W Hotel（Ｗ酒店）一間房度開會」，李作為「監選團」代表出席會議，「個會結果係我同李柱銘同埋陳方安生，講香港民主情况」，奧爾頓勳爵則稱盡量作為英方引發關注，即使他「代表唔到英國政府」，但作為國會議員，會在能力範圍內提出關注。

就「監選團」開支，李指由「G攬炒」支付，但有部分外國政客自費。根據文件顯示，「G攬炒」支付費用約55萬港元。李又稱他臨近活動時才發現「唔夠錢搞」，事出突然，故由Mark Simon個人銀行戶口向李墊付50萬港元，但該筆款項的性質屬於「G攬炒」籌款。

年底赴美晤議員 朱牧民同行

除了與英國政客會面，昨日證供提及李於2019年底赴美與時任美國參議員斯科特（Rick Scott）、克魯茲（Ted Cruz）及楊恩（Todd Young）等會面，同行者包括時任香港民主委員會成員朱牧民（見另稿）。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

明報記者

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