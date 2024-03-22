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港聞

港聞二

7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通

【明報專訊】2019年7月21日元朗白衣人襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7男子否認暴動，時任1823熱線客戶服務主管的被告庾家豪昨於區院繼續自辯。庾稱，當時女友不斷致電報警，亦得知林卓廷已聯絡警方，相信警察很快到，故他沒報警。他認為再打999並不會接通，「只會排隊塞住條line」。控方稱，庾沒向林卓廷查詢警察何時到 ，因為他「唔希望警察到」，庾否認。

辯方大狀被指冷笑騷擾：

雖覺問題可笑 並無出聲

控方高級檢控官程慧明庭上反映，另一高級檢控官岑頴欣盤問庾家豪時，遭庾的辯方大律師李百秋騷擾，指李可能為人率性，曾兩度冷笑，又說「痴線」。李百秋表示有時覺得問題可笑，但沒說出聲。法官陳廣池問，李言下之意是否指程聽到李的「心中話」，或者程出現幻聽。陳官重申，任何滋擾「不要得」。

主控官岑頴欣盤問時稱，根據案發片段，庾在元朗站一再拍掌，不但未能嚇退白衣人，反而故意挑釁白衣人衝入閘內，庾表示不同意。控方問庾為何沒幫忙報警，庾稱自己在熱線中心工作，再多人撥電話不會打得通，只會輪候更久。庾形容當時相信「捱多一陣」警察就會到，他不知下一秒會否受襲，就算當刻沒衝擊亦很煎熬，需和他人互相保護。

控方問有否查詢警方何時到場

被告：這問題很無知

控方關注，既然庾知悉林卓廷已報警，他有否心急向林詢問警方何時到場。庾答道沒有，他認為這問題很無知，指無人知道警方確實何時抵達，警方也不會告知。控方續稱，庾「唔問警察幾時到，係因為你唔希望警察到」，打算留守和與閘內人士對抗白衣人，庾否認。其間庭上有人輕聲起哄，遭陳官提醒。

庾供稱，忘記有否「跟大隊」高叫「黑社會，唔好走」。庾認為安全最重要，被問到為何在衝突間上前拉後另一人，庾說「人有惻隱之心」，見該人正在受襲遂掹他，庚亦不能肯定別人會否救他。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 林卓廷 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例事件

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