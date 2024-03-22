明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

男子赴台升學返港認暴動囚26月

【明報專訊】2019年6月12日金鐘反修例示威爆發警民衝突，案發時23歲男子被捕後赴台灣完成學業，前年返港，被控以暴動罪，昨在區院認罪。法官李慶年指被告蓄意留守，壯大聲勢，沒主動衝擊警方防線，考慮到他背景良好及曾獲撤回保釋再被捕，構成延誤折騰而下調3個月刑期，並就認罪減刑三分一，判囚26個月。判刑後，李官稱被告仍然年輕，「有呢個勇氣（認罪）為你帶嚟較好嘅結果」。

任職室內設計師的被告梁智堅（現年28歲）無案底，讀至大學。辯方庭上求情指，被告於案發年尾向警方表示不欲保釋，案件主管得悉他將到台灣讀書後退還保釋金，再度被控令他「粉碎希望」。辯方力陳他本性善良、深表悔意，而他再被起訴造成很大打擊。

李官引述求情稱，被告父親早歿、母親患情緒病。被告積極面對案件，為家人積穀防饑。案發約半小時間，被告被動攔阻或推撞，而非主動衝擊。李官判刑指出，暴動是預先計劃，示威者有備而來，最高峰有過千人，當中有人向警員擲物，規模頗大而持續；但被告沒使用汽油彈等，認為本案嚴重程度為低至中。

官稱雖懷改變社會理念

違法方式表達害人害己

李官又稱，反修例風波引發連串暴亂，很多非法集結或暴動參與者都是年輕人，包括本案被告。雖然他們懷着改變社會的理念，但以違法方式表達是害人害己。不少人被煽動犯案，甚至不知即使沒親自作出暴力行為，但蓄意到場鼓勵暴動都是有罪，而且罪責非輕。

案情指，當日早上8時半起有示威者佔據夏慤道。下午5時許被告走到示威者前排，身穿迷彩衫、戴口罩及手套，頸上掛有毛巾，一度戴起頭盔，又持手機朝向警方。警方推進時被告仍站在原地並推撞警員。

【案件編號：DCCC 633/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 金鐘 612事件 反修例事件

上 / 下一篇新聞

啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
黑雨每小時簡報 加強天文台App
黑雨每小時簡報 加強天文台App
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
搗兩私煙倉檢19萬支
搗兩私煙倉檢19萬支
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀