男子赴台升學返港認暴動囚26月

【明報專訊】2019年6月12日金鐘反修例示威爆發警民衝突，案發時23歲男子被捕後赴台灣完成學業，前年返港，被控以暴動罪，昨在區院認罪。法官李慶年指被告蓄意留守，壯大聲勢，沒主動衝擊警方防線，考慮到他背景良好及曾獲撤回保釋再被捕，構成延誤折騰而下調3個月刑期，並就認罪減刑三分一，判囚26個月。判刑後，李官稱被告仍然年輕，「有呢個勇氣（認罪）為你帶嚟較好嘅結果」。
任職室內設計師的被告梁智堅（現年28歲）無案底，讀至大學。辯方庭上求情指，被告於案發年尾向警方表示不欲保釋，案件主管得悉他將到台灣讀書後退還保釋金，再度被控令他「粉碎希望」。辯方力陳他本性善良、深表悔意，而他再被起訴造成很大打擊。
李官引述求情稱，被告父親早歿、母親患情緒病。被告積極面對案件，為家人積穀防饑。案發約半小時間，被告被動攔阻或推撞，而非主動衝擊。李官判刑指出，暴動是預先計劃，示威者有備而來，最高峰有過千人，當中有人向警員擲物，規模頗大而持續；但被告沒使用汽油彈等，認為本案嚴重程度為低至中。
官稱雖懷改變社會理念
違法方式表達害人害己
李官又稱，反修例風波引發連串暴亂，很多非法集結或暴動參與者都是年輕人，包括本案被告。雖然他們懷着改變社會的理念，但以違法方式表達是害人害己。不少人被煽動犯案，甚至不知即使沒親自作出暴力行為，但蓄意到場鼓勵暴動都是有罪，而且罪責非輕。
案情指，當日早上8時半起有示威者佔據夏慤道。下午5時許被告走到示威者前排，身穿迷彩衫、戴口罩及手套，頸上掛有毛巾，一度戴起頭盔，又持手機朝向警方。警方推進時被告仍站在原地並推撞警員。