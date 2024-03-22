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港聞二

表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表

【明報專訊】銅鑼灣富明街「利駿鐘錶」上月28日遭3賊人持開山刀、鐵槌行劫，掠去25隻手表，總值約612萬元。警方上周先後拘捕6名印尼籍男女，涉嫌行劫及違反逗留條件，當中3人已被控各一項行劫罪。警方經深入調查，前日再拘捕3名非華裔，涉嫌「處理贓物」，並起回案中近半數手表及涉去年同類劫案的一隻失表。

另起一表涉去年尖沙嘴劫案

港島總區重案組高級督察吳金聰表示，警方過往3周追查及分析近數百小時的閉路電視片段，鎖定3名接贓者身分，前日於黃大仙、九龍城及深水埗區以處理贓物罪拘捕3名持有香港身分證的外籍人，分別為19歲泰國裔女子、24及27歲巴基斯坦裔男子。警方於19歲女子寓所起回13隻表，當中12隻是銅鑼灣案失表，總值約200萬元，另一隻Patek Philippe手表則相信屬於去年12月12日發生於尖沙嘴加連威老道「名錶世家」劫案失物。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

吳金聰表示，警方會繼續調查該集團及追查剩餘失表下落。呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電2860 7834或9886 0043與港島總區重案組人員聯絡。警方亦呼籲市民購買手表要光顧信譽良好店舖及平台，檢查出產證書、核實手表來源，若以低於市價購買名表，有可能觸犯處理贓物罪。

相關字詞﹕劫表

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