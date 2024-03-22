表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表

另起一表涉去年尖沙嘴劫案

港島總區重案組高級督察吳金聰表示，警方過往3周追查及分析近數百小時的閉路電視片段，鎖定3名接贓者身分，前日於黃大仙、九龍城及深水埗區以處理贓物罪拘捕3名持有香港身分證的外籍人，分別為19歲泰國裔女子、24及27歲巴基斯坦裔男子。警方於19歲女子寓所起回13隻表，當中12隻是銅鑼灣案失表，總值約200萬元，另一隻Patek Philippe手表則相信屬於去年12月12日發生於尖沙嘴加連威老道「名錶世家」劫案失物。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

吳金聰表示，警方會繼續調查該集團及追查剩餘失表下落。呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電2860 7834或9886 0043與港島總區重案組人員聯絡。警方亦呼籲市民購買手表要光顧信譽良好店舖及平台，檢查出產證書、核實手表來源，若以低於市價購買名表，有可能觸犯處理贓物罪。