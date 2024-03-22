建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安

勞工處：業界自發 密切留意

勞工處回覆本報表示，得悉建造業議會研究適用於工地前線人員及工人的「前線人員安全表現紀錄平台」，並就細節諮詢不同持份者。處方稱，平台由建造業議會牽頭跟進制訂及推行，業界自發採取，相信有助提升工人職安健意識。處方又稱，與發展局密切留意最新發展，適時提供意見。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，「工人記分制」用字負面，希望大家明白不同職級均須為行為負責，前線工友由管工和安全主任記分；管工和安全主任則由其上司負責。負責記錄和被記錄的雙方均須同意相關行為屬於不當，如有一方不同意，可上訴。鄭強調議會會保障私隱，地盤主管將紀錄上載平台後，資料只有該工地的人員才能查閱。

鄭又表示，計劃屬鼓勵性質，並非要像法律「硬繃繃」地懲罰人，希望建立一套具「一致性」的準則和做法，讓所有工地一同遵守，建立工地安全文化。他又說，未來一兩個月內會推實際操作的守則內容，及會被記分的行為，例如工友工作時有否佩戴安全帽、高空工作時有否扣「尾繩」，及管工有否確保工作環境安全等。

禮券獎賞 表現欠佳培訓

建造業議會主席何安誠表示，計劃並非鼓勵工友之間「篤背脊」，而是互相提點。他稱，現時有工地推出類似記分計劃，議會的計劃會參考有關做法，透過禮券等獎賞表現良好的員工，表現欠佳的則須接受培訓。

蕭倩文表示，由上司為下屬評分，或會出現人為上不公平的情况，上訴機制須讓雙方有辯解的機會；又指工地總有閉路電視未能覆蓋的盲點，自然會出現爭拗，或需第三者作平衡。蕭另關注，培訓課程應具針對性，就員工被記分的不當行為和意識，拆解有關行為的後果和改善方法，而非流於重複一般安全指引。