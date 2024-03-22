明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安

【明報專訊】本港工業意外頻生，建造業去年醞釀工人記分制，冀加強工人安全意識。建造業議會昨表示，預計今年中推出「前線人員安全表現紀錄計劃」，部分公司試行，未來一至兩個月會公布守則文本，計劃涵蓋在地盤工作的項目總監、判頭、管工、工友等。議會強調計劃非要令工友失去工作，而是透過「有獎有罰」改善工地文化，紀錄不會在地盤之間互通，並設上訴機制。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，計劃涵蓋不同層級員工是一大進步，但關注記分過程如何確保公平。

勞工處：業界自發 密切留意

勞工處回覆本報表示，得悉建造業議會研究適用於工地前線人員及工人的「前線人員安全表現紀錄平台」，並就細節諮詢不同持份者。處方稱，平台由建造業議會牽頭跟進制訂及推行，業界自發採取，相信有助提升工人職安健意識。處方又稱，與發展局密切留意最新發展，適時提供意見。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，「工人記分制」用字負面，希望大家明白不同職級均須為行為負責，前線工友由管工和安全主任記分；管工和安全主任則由其上司負責。負責記錄和被記錄的雙方均須同意相關行為屬於不當，如有一方不同意，可上訴。鄭強調議會會保障私隱，地盤主管將紀錄上載平台後，資料只有該工地的人員才能查閱。

鄭又表示，計劃屬鼓勵性質，並非要像法律「硬繃繃」地懲罰人，希望建立一套具「一致性」的準則和做法，讓所有工地一同遵守，建立工地安全文化。他又說，未來一兩個月內會推實際操作的守則內容，及會被記分的行為，例如工友工作時有否佩戴安全帽、高空工作時有否扣「尾繩」，及管工有否確保工作環境安全等。

禮券獎賞 表現欠佳培訓

建造業議會主席何安誠表示，計劃並非鼓勵工友之間「篤背脊」，而是互相提點。他稱，現時有工地推出類似記分計劃，議會的計劃會參考有關做法，透過禮券等獎賞表現良好的員工，表現欠佳的則須接受培訓。

蕭倩文表示，由上司為下屬評分，或會出現人為上不公平的情况，上訴機制須讓雙方有辯解的機會；又指工地總有閉路電視未能覆蓋的盲點，自然會出現爭拗，或需第三者作平衡。蕭另關注，培訓課程應具針對性，就員工被記分的不當行為和意識，拆解有關行為的後果和改善方法，而非流於重複一般安全指引。

相關字詞﹕建造業議會 勞工處 前線人員安全表現紀錄平台

上 / 下一篇新聞

啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
黑雨每小時簡報 加強天文台App
黑雨每小時簡報 加強天文台App
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
男子赴台升學返港認暴動囚26月
男子赴台升學返港認暴動囚26月
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
搗兩私煙倉檢19萬支
搗兩私煙倉檢19萬支
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀