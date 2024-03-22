葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃

醫管局發言人稱，對事件深表難過，並向離世工人家屬致以深切慰問。建築署回覆表示，署長李翹彥對事故深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助。建築署會全力協助部門調查事故，工程已經暫停，直至署方確認承建商已採取措施確保工地安全。建築署亦會立刻就其轄下所有工地高處作業的安全要求發出提醒及持續監察。

承建商瑞安建業回覆稱，對事件高度重視並感到非常難過，公司管理層聯同項目主管意外後即趕往現場跟進，得知死者為分判商公司管工，公司現正全力配合部門調查。

死者身上有安全帶

昨午5時許，工友聞巨響，在地盤發現一名男工頭部受傷昏迷倒地。救護員到場證實男工死亡。據了解，死者為29歲姓施的地盤科文，在該地盤工作約3個月，當時他身上穿有安全帶，惟沒有工友目擊事發經過。警方初步調查相信他從高處墮下，案件暫列工業意外，由長沙灣警區軍裝巡邏第一隊跟進。

根據醫管局網頁，重建葵涌醫院第1期工程已於2018年完成，目前正進行第2及第3期工程。新醫院大樓將主要提供住院、復康及專職醫療服務、日間醫療服務，以及兒童及青少年精神科服務。根據建築署網頁，葵涌醫院重建工程（第2及3期）於2019年展開，承建商瑞安聯營，預計2025年竣工。