明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞

【明報專訊】文錦渡路木行上周四（14日）發生致命工業意外，43歲貨車司機梁偉健遭1.7噸重木方擊斃。死者家屬昨日召開記者會，稱從警方得悉事發時曾有工人卸貨，與木行稱死者獨自工作出事不符；工權會則接獲匿名「告密信」，指事件疑別有內情。家屬期望當局徹查，並提供閉路電視片段，知情者提供更多線索，否則真相未明，家屬難以釋懷。

木行：已向警方提供所有資料

本報昨致電木行查詢，職員稱已向警方提供所有資料，不便回應；至於會否聯絡家屬，職員稱負責人不在港。勞工處回覆稱，正全速全方位調查，包括蒐集證據及與相關人等會面，以確定意外成因，釐清「持責者」法律責任，以及提出改善措施。警方回覆稱，與相關部門正調查事件，案件列工業意外，交由邊界警區人員跟進。

死者胞弟梁偉龍稱，事發當日多名木行職員稱木材在胞兄獨自拆「飛機帶」時塌下，其他職員聞巨響駕剷車協助。家屬及後從警方得知，閉路電視未有拍攝到塌木位置，但拍攝到曾有人卸貨，與木行說法不符。他稱未有機會看到該片段，但事後車上木材並非滿載，「（如果）嚟嘅時候滿嘅，唔會冇啦啦啲木冇咗，一定係有人做過嘢」，認為曾卸貨，令其他木材不穩塌下的可能大，「冇人撞過都唔會冧」。家人亦曾透過電話追問，相關部門指見到死者工作時，另有人卸貨。

當日木行稱「大家都有責任」

弟：已經無咗哥哥 仲要咁講

梁先生憶述當日木行稱，「大家都有責任」，對此感生氣，「差啲想打交、已經無咗哥哥，仲要咁講」，其後再無機會接觸木行，僅從僱用胞兄的運輸公司得知木行已將事件交予律師處理。梁先生稱，木行與運輸公司初步同意給予恩恤金，但尚未收到，金額不便透露，暫時可應付後事開支。他哽咽稱，家人在事後以淚洗面，父母睡不着覺，形容親人離開及真相未明屬雙重傷痛，亦替胞兄不值，眼前最希望找出死亡真相。

工權會接匿名告密信

指另有內情 目擊者願交代

工業傷亡權益會則接到匿名「告密信」，信中沒提身分及提供證據，但指事件疑別有內情，信中亦稱，如當局認真調查事件，相信目擊者願交代事件。

工權會總幹事蕭倩文補充，運輸公司承認僱傭關係，並表示死者工作僅包括拆飛機帶，不包括卸貨，如有人隱瞞真相，對家屬是二次傷害。她續稱，卸載重物最好吊運，確保貨物穩妥、附近無人，亦要有人監督，期望勞工處徹查當時有否以正常及安全方法卸貨，並巡查同類處所。

上 / 下一篇新聞

啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
【日月掠影】1965年5月20日：當年塌棚殺人 上月慘劇再現
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常
黑雨每小時簡報 加強天文台App
黑雨每小時簡報 加強天文台App
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
葵涌醫院二期重建 29歲科文高處墮斃
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
建造議會年中推職工記分平台 冀施獎罰改善職安
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
表行劫案再拘3非華裔涉接贓 起回近半失表
男子赴台升學返港認暴動囚26月
男子赴台升學返港認暴動囚26月
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
7．21案控方質疑「唔想警察到」 被告：再打999亦不會接通
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
辦外國政客「監選團」 李宇軒事後與英議員開會
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
建議制裁名單 李交朱牧民「決定是否予美議員」
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
潮行GBA：傳統北上熱點 東門出招搶港客
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
灣區手記：貴價外賣 ／文：尚東美
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
急症擬復活節准退款 被問政府表明收費傾向 醫局：一直溝通
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
「釋放令」覆核案 男子指沒告知可聘律師申撤 醫局方：僅強制入院者有權
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
美聯覆核競委案8月審 競爭法訴訟明年訊
搗兩私煙倉檢19萬支
搗兩私煙倉檢19萬支
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】移民置業展採訪通知提23條 話「登記入場人數即時攀升」
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】耀興道明早開西行線 爭6月底前全面通車
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】高資產淨值港人 年均使87萬去旅行
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀
【Emily】藝術館吳冠中展今起免費參觀