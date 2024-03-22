木行指死者獨自拆飛機帶 弟稱從警方得悉另有工人卸貨 木方擊斃司機 家屬質疑木行隱瞞

木行：已向警方提供所有資料

本報昨致電木行查詢，職員稱已向警方提供所有資料，不便回應；至於會否聯絡家屬，職員稱負責人不在港。勞工處回覆稱，正全速全方位調查，包括蒐集證據及與相關人等會面，以確定意外成因，釐清「持責者」法律責任，以及提出改善措施。警方回覆稱，與相關部門正調查事件，案件列工業意外，交由邊界警區人員跟進。

死者胞弟梁偉龍稱，事發當日多名木行職員稱木材在胞兄獨自拆「飛機帶」時塌下，其他職員聞巨響駕剷車協助。家屬及後從警方得知，閉路電視未有拍攝到塌木位置，但拍攝到曾有人卸貨，與木行說法不符。他稱未有機會看到該片段，但事後車上木材並非滿載，「（如果）嚟嘅時候滿嘅，唔會冇啦啦啲木冇咗，一定係有人做過嘢」，認為曾卸貨，令其他木材不穩塌下的可能大，「冇人撞過都唔會冧」。家人亦曾透過電話追問，相關部門指見到死者工作時，另有人卸貨。

當日木行稱「大家都有責任」

弟：已經無咗哥哥 仲要咁講

梁先生憶述當日木行稱，「大家都有責任」，對此感生氣，「差啲想打交、已經無咗哥哥，仲要咁講」，其後再無機會接觸木行，僅從僱用胞兄的運輸公司得知木行已將事件交予律師處理。梁先生稱，木行與運輸公司初步同意給予恩恤金，但尚未收到，金額不便透露，暫時可應付後事開支。他哽咽稱，家人在事後以淚洗面，父母睡不着覺，形容親人離開及真相未明屬雙重傷痛，亦替胞兄不值，眼前最希望找出死亡真相。

工權會接匿名告密信

指另有內情 目擊者願交代

工業傷亡權益會則接到匿名「告密信」，信中沒提身分及提供證據，但指事件疑別有內情，信中亦稱，如當局認真調查事件，相信目擊者願交代事件。

工權會總幹事蕭倩文補充，運輸公司承認僱傭關係，並表示死者工作僅包括拆飛機帶，不包括卸貨，如有人隱瞞真相，對家屬是二次傷害。她續稱，卸載重物最好吊運，確保貨物穩妥、附近無人，亦要有人監督，期望勞工處徹查當時有否以正常及安全方法卸貨，並巡查同類處所。