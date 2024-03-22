宋皇臺站今展新文物 筆硯茶具看宋人生活

換七成展品 增海上貿易專題

「聖山遺粹」展覽2021年6月起舉行，今次屬首度更新。新增的「宋皇臺與海上貿易」展品大部分為首次展出，包括大量出土的茶具，反映宋人流行的「四般閒事」之一「點茶」。古蹟辦指出，其中以短嘴單柄水注為香港考古發掘中罕見；茶盞則有來自江西吉州窰、配有鳳凰圖案的黑釉盞，以及福建和浙江窰口的多個外銷陶瓷。根據介紹，不少器物表面印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲綢之路的珍貴資料。

原有的「宋皇臺出土宋元文物展」繼續保留，並重整展品和新增主題，例如「書桌上的文房用具及擺設」。古蹟辦說，宋皇臺站出土的案頭用具有筆山、硯滴、墨硯、燈座、香爐等，反映當時的人文生活面貌和流行的焚香習慣。此外，展品亦包括青白及淺青釉瓷、建築構件、銅幣等。

古蹟辦文物保育組總文物主任蕭麗娟表示，宋皇臺站於建造期間出土逾70萬件文物碎片，經初步整理，發現不少文物與海上貿易相關，故決定作專題展覽主題；文物研究仍繼續，有新結果後會再更新展覽，向市民分享。

展出近3年97萬人次觀看

對於預計參觀人次，蕭麗娟稱「聖山遺粹」展覽於2021年6月至本年3月共錄得97萬人次觀看，期望更新後可吸引更多人甚至遊客到訪。另外，展櫃附有7個二維碼，市民掃描後，可經文字、圖片和語音導賞詳細了解文物，當中亦加插宋人的生活小插曲，冀以輕鬆手法表達宋朝時期香港的日常情况。港鐵高級工程建築經理鄭珏慧稱，預料展出新文物初期會吸引較多人到場觀賞，籲市民耐心排隊等候。