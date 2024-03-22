南區「重點項目」免費驗眼未達標 5月完

5年服務1.9萬人 目標2.5萬

民政事務總署網頁顯示，「社區重點項目計劃」2013年起推行，18區共推行27個項目，南區項目有眼科檢查服務及穿梭巴士或復康巴士服務。

區議會文件指出，該區2017年通過與港大李嘉誠醫學院眼科學系做合作伙伴的建議，項目2018年獲批4970萬元，翌年展開服務，為期5年；不過，服務受新冠疫情影響暫停，港大招聘醫護提供服務亦遇困難，令受惠人數較目標低，儘管疫後加強宣傳，仍未達預期，考慮計劃已服務約2萬居民，「南區居民對服務需求較預期為低」，協議將於今年5月19日結束。

羅健熙稱成效顯著 或宣傳不足

羅健熙表示，經計劃得以確診不同眼疾者眾多，轉介至其他眼科護理中心以進一步跟進的超過5000人，但對計劃未能達到預期水平表示十分理解，疫情期間停止服務、減少每日配額等均有影響。羅稱居民只要知悉計劃，都想預約檢查，認為是過去兩年宣傳不足，無做到更高服務量，盼服務延續。