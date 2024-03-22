《社區報》報架移除紙本停派 中大：非認可刊物

中大又強調，校方有責任維護良好安全的校園環境。至於本報查詢立法會日前通過《基本法》23條立法、校方移除刊物是否立法後的風險管理措施，校方無回覆。

《大學社區報》最新一期是2024年3月號（圖），內容包括精神健康專題，探討去年底多宗未成年人和大專學生企圖自殺個案增加，其中〈我有病，但我唔敢睇病〉一文講述有中大生自小被欺凌，情緒受困，直至入大學才求助。另有文章圍繞有中大內地生因2019年反修例事件和近年新冠疫情，感焦慮和絕望。

新一期談精神健康段崇智請辭

該刊物每期探討中大校政，今期談及校長段崇智請辭、前副校長（行政）及大學秘書長吳樹培遭解僱事件，相關文章結語指「不難看出，吳和段都是政治風暴下的犧牲品」，又形容無論誰擔任下任校長「都會染上（中大校董會）改組後的政治色彩」，指校友和員生在校政的聲音最終只會日益減少。

自中大學生會2021年底解散，《中大學生報》失去會室及出版資金，2022年8月更名《大學社區報》，過往多次出版《迎新特刊》、《八九民運特刊》。今期刊物「編者的話」提到，資源問題仍然棘手，又指重建中大學生會遙遙無期，在學生自治被打壓和缺乏資源下，難言可維持出版多久，「這本會不會是學生報最後一本出版的實體刊物仍是未知之數，但作為僅存的中央三莊之一，會繼續義無反顧地書寫下去」。