黑雨每小時簡報 加強天文台App

去年9月暴雨後有市民質疑天文台預警能力，被問到天文台如何汲取該次經驗，陳栢緯稱，暴雨發展及變化很快及有很大隨機性，預測較難，故天文台不斷更新硬件及軟件，例如大帽山的天氣雷達剛更換，即將投入運作，去年中亦開始試行人工智能天氣預測模式。

陳稱，天文台下半年會推出「月預報」以加強氣候預報服務，涵蓋月平均溫度和總雨量等級等資訊，並將進一步加強惡劣天氣下的資訊發放，在黑色暴雨警告信號生效期間，天文台將每小時簡報，向公眾提供最新天氣資訊。他透露，天文台計劃加強「我的天文台」流動應用程式服務，下半年加入大灣區天氣資訊，亦會升級4年前推出的「度天隊長」聊天機械人服務 ，在「我的天文台」支援語音功能，方便查詢天氣。

將培訓「一帶一路」地區氣象員

國際合作方面，陳稱天文台年底前會成立虛擬「一帶一路國家氣象培訓中心」，為一帶一路地區的氣象人員提供線上線下氣象培訓，提高應對危險及極端天氣、防禦天災和應變的能力；計劃首項培訓是年底舉辦的「航空氣象科學與服務發展」工作坊，期望中心加強一帶一路各區的交流合作，鞏固香港作為區域氣象發展中心的地位。