今年料5至8熱帶氣旋 氣溫偏高 天文台：或入頭十高溫紀錄 雨量正常

6月踏風季 最快10月結束

陳栢緯昨日舉行簡報會，匯報天文台最新發展及今年天氣展望。他表示，厄爾尼諾現象今年會繼續減弱，拉尼娜現象有可能在下半年開始發展，綜合考慮兩者發展情况、氣候模式預報和其他客觀指標等因素，預計本港可能於6月或之後踏入風季，10月或之後風季結束。他指每年平均影響香港的熱帶氣旋約5至6個，今年則預測有5至8個，屬「正常至偏多」。

陳栢緯稱，根據主流預測，本港今年後半年會「進入」拉尼娜狀態，以往在拉尼娜現象下，風季通常較遲結束，甚至11至12月都有可能「打風」，但強調仍待觀察。據天文台網頁資料，厄爾尼諾與拉尼娜現象分別指赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖或寒冷，繼而影響全球大氣環流及多個地區氣候，拉尼娜對香港的影響，包括在秋季、即9至11月及冬季的溫度通常較低、8至10月影響香港的熱帶氣旋一般較多。

去年颱風「小犬」吹襲，天文台提前15分鐘預告將改掛九號風球；昨被問到未來會否為預告發出熱帶氣旋警告的時間訂下目標，陳栢緯稱不論熱帶氣旋信號級別，天文台預警信息都希望及時和盡早通知市民，但考慮到準確性，愈早預警或會出現虛報，強調會以最科學的方法作出適當平衡，希望盡早向市民發送預警。

去年平均24.5℃ 有紀錄第二暖

回顧2023年天氣，陳栢緯指香港去年全年都較正常溫暖，是有紀錄以來其中一個第二暖的年份，全年平均氣溫24.5℃，較1991至2020年正常值高1℃，而全年平均最低氣溫22.6℃及平均最高氣溫27.2℃，則分別為有紀錄以來其中一個最高年份及其中一個第二高年份。

陳栢緯又指，本港去年全年54日酷熱天氣日數亦是有紀錄以來其中一個最多年份（與2021年相同），熱夜數目（56天）亦為有紀錄以來第二多。