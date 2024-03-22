「增潤討論文件」 71.6億沙田T4公路撥款抽起

政府在今屆立法會甚少調動財委會議程，原定今日審議、造價備受爭議的T4主幹路工程，政府昨通知財委會抽起議程。運輸及物流局回覆查詢時確認，由於需「進一步增潤財委會的討論文件」，決定延後討論T4主幹路撥款申請，稍後盡快再提交財委會。

張欣宇促請當局思考T4主幹路有否替代方案，若只「純粹擺一擺」，稍後重推工程，不能釋除議員疑慮。他說，現時政府財政資源非充裕，必須更嚴謹審視撥款項目，確保用得其所。

張欣宇：倘純擺一擺再推難釋慮

實政圓桌田北辰認為，政府決定暫緩是明智之舉，反映很多議員對項目有保留。他估計當局擔心反對及棄權票較多，遂臨時抽起，證明立法會不是「橡皮圖章」。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌尊重政府決定，認為予更多時間研究項目是好事。對於是否變相擱置，陳恒鑌認為當局現階段僅暫緩申請撥款，惟項目拖延愈長可能影響工程成本。他強調隨北部都會區發展，沙田區交通壓力將增，冀加快興建沙田繞道分流交通。