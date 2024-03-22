新一期綠置居派表 麗玥苑77伙兩廁大單位

今期綠置居首日派表，記者昨中午12時半至下午2時在樂富房委會客戶服務中心觀察，持續有數名市民到場索取申請表或查詢；另據房委會職員統計，昨日截至下午2時約200人索取申請表。

擬抽者稱立23條後經濟前景好

首次抽綠置居的66歲陳女士計劃選購麗玥苑三房600呎大單位，與丈夫、女兒、兒子、媳婦和孫兒居住。她稱自住不擔心受樓市下行影響，又說23條立法後社會轉趨安定，相信政府日後主力發展經濟，前景「起碼比過去幾年好」，舉例近日多家大企業來港落戶。

陳女士現時與丈夫及女兒居於石硤尾約300呎公屋單位，兒子一家則每月花約1.2萬租樓，冀抽中心儀大單位改善現時「唔夠住」問題。她認為綠置居首期始終較私樓低，且毋須壓力測試，加上較少受市場波動影響，供款壓力相對輕鬆。

第三次為兒子抽綠置居的陳先生則心儀300至400呎單位。他稱兒子現居興華邨單位殘舊，但估計重建日子遙遙無期，「等個孫畢業都未等到」，唯有「兩條腿走路」。至於供款壓力，他稱抽綠置居如六合彩中獎「可遇不可求」，需要時將助兒子供樓短暫紓緩。