啟鑽苑收樓三成需執修 外牆污喉滲漏 何鉅業：房署驗收重大缺失 房委：嚴謹機制監察

明報記者 黃偉超 黃嘉妍

承建商：滲漏個別事件 正安排執修

啟鑽苑3幢大廈2112個單位的業主上月中旬起陸續收樓，新福港營造及房委會昨回應查詢稱，截至本周二（19日）約1600個已入伙單位中，約480伙提交執修清單，主要執修項目包括窗鉸過緊或有花痕、木門開關不暢順、鐵閘活動發出刺耳聲、牆身油漆崩花等。新福港營造相信涉事單位外牆污水去水喉管滲漏是個別事件，正安排人員執修。

稱汲取啟鑽經驗 提升麗玥交樓質素

房委會稱，一向有一套嚴謹機制監察承建商施工和完工時驗收，確保工程質素及建築物料符合約要求；又說每個工程項目完成前，房署地盤監督小組會就項目包括門、窗、喉管及瓷磚的安裝和鋪砌等詳細檢查、測試（包括外牆喉管的試水測試）及驗收，該套制度及標準適用於新建公營房屋，包括啟鑽苑及麗玥苑。

至於如何確保興建中的麗玥苑不再出現同樣建築質素和驗收甩漏問題，新福港營造稱會汲取啟鑽苑收樓經驗，加強員工意識及培訓，務求提升麗玥苑交樓質素。

業主慶幸早發現 有轟「居屋價公屋質素」

啟濤閣23樓業主葉先生向本報稱，本月9日收樓時剛到單位門前便發現未能順利開啟，木門邊明顯安裝歪了不平衡，推動時輕微刮框；最詫異是開水龍頭試水時未見廚廁喉管滲漏，反見外牆污水喉管滴水。他為確認問題，日前以墨水再測試，結果漏水位置和之前所見一樣。他說整體而言單位質素不算差，亦無後悔購入，但希望日後喉管維修不會影響自己單位。

記者昨早到啟鑽苑觀察，啟濤閣37樓單位業主何小姐受訪稱，本月11日收樓時發現單位多處瑕疵，包括窗鉸時緊時鬆、馬桶按鍵無法回彈等，形容手工欠佳，失望以「居屋價錢買公屋質素」單位。對於同座單位外牆污水喉滲漏，何稱意料之內，如非早發現，日後動用法團儲備付維修費，對業主不公平。

測量師學會前會長何鉅業看過葉先生所拍啟濤閣外牆污水渠及單位內部瑕疵照片後相信，污水喉漏水是工人安裝手工問題，房署人員驗收時未能發現是「重大缺失」。何稱，新冠疫情爆發後不少人對喉管滲漏引致病毒傳播風險更着緊，故必須做試水測試，「屋宇署去年已要求分階段檢測是否有滲漏，但房署未必有跟隨」；又稱大門安裝歪了或影響防火效果，窗鉸易鬆脫則增墜下機率，安裝有關設施需倍加留意。

翻查資料，2019年時任運輸及房屋局長陳帆回應議員質詢時提及，房委會年度目標是每個單位不超過0.7處瑕疵數目，2014至2019年5月建成77,215個公營房屋單位，房委會接獲約440宗發現瑕疵個案，但不包括承建商可一天內完成修繕的輕微個案。

立法會議員梁文廣認為，很難以5年前數據直接比較啟鑽苑約三成業主提交執修清單屬偏高，若480宗個案均能一日內執修，相關百分比屬正常而非嚴重，惟若多於一日則偏高。他亦認為污水喉滲漏不理想，房署驗收責任不可推卸。

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