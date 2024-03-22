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【Emily】東九「LED花海」冚布 亮燈料延期 被嘲似靈堂 民政處話設計要「適度調整」

【明報專訊】觀塘區議會提出喺新建嘅東九文化中心樓梯設置嘅「LED花海」，近日被網民揶揄白花陣似「靈堂」。翻查區議會文件，呢個打卡位嘅展期修改過，觀塘區議會首次大會嘅文件話，花海佈置原定2月開始展出，為期一個月，其後改為3月26號先開始，展期加到3個月，即會到6月，更可因應效果延長。

睇番區議會文件，原本構思嘅花海係種真花，但最後因為技術考慮同錢嘅問題，改為「LED花海」。文件又顯示，裝置應該喺今日完成並開始試燈，並喺26號正式亮燈。白花裝置擺放後引起網上熱議，工作人員前日就用帆布將燈飾蓋上同圍封。觀塘民政處話現時佈置尚在施工，承辦商以綠色帆布覆蓋組件係出於安全考量。處方又話，佈置設計需要「適度調整」，原定嘅亮燈儀式或會延期舉行，但仍然爭取喺3月內完成同開放，未回應係咪會再修改展期。

真花變LED花 工程費約50萬

打卡位嘅建議係由各區嘅地區青年社區建設委員會提出。身兼觀塘區青年社區建設委員會主席嘅觀塘區議員張琪騰同Emily講，相信民政處聽到網上意見後會有微調，具體細節就未話佢知。佢又話有接到通知話亮燈儀式會推遲，延到幾時就待定。被問到點解設計由真花變LED花，佢就話當初方案決定用真花加LED花嘅配搭，由於要駁電，但又要淋水，為避免風險所以轉晒做LED花，估計預算都係差唔多，大概用約50萬完成工程。

相關字詞﹕觀塘區議會

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