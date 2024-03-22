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港聞

港聞二

潮行GBA：深圳逾400消防站兼作教學 化身「小消防」 走入基地學防火

【明報專訊】每逢假期，父母都會傷腦筋應該帶兒女去哪裏玩，消防教育基地是其中一個熱門選擇。在香港可預約消防處的消防及救護教育中心暨博物館，深圳則有約424個小型消防站，同時用作教育基地，毋須預約且免費開放。以港人常到的羅湖為例，就有「東門中路小型站科普教育基地」，有當地家長說不時帶兒子到訪，提升消防意識。明報記者 區慧盈

深圳的消防科普教育「高低搭配」，除有1家省級、1家市級、8家區級消防科普基地外，另有424家社區級消防站，設於交通便利、人流密集的地點，既可執行滅火及巡查任務，亦可用作宣傳教育。所以，這裏的消防車及制服都是實物，讓孩童近距離接觸，學習消防安全知識。

在東門中路的小型站科普教育基地內，放有兩輛隸屬羅湖區消防救援大隊的消防車，也有廣東消防深圳支隊制服、頭盔及護目鏡等。參觀者不但可穿上「全副武裝」，更可坐上駕駛座，過一過做消防員的癮及拍照留念。此外，亦設消防宣傳欄，講述火災自救知識及防範電動自行車火災指南等，寓學習於娛樂。

訪客：港消防處難預約 北上參觀更易

育有5歲兒子的梁女士，由於家住附近，常與兒子到此參觀。她解釋，兒子在幼稚園曾學習基本的消防知識，認為實地考察有助加深記憶，進一步灌輸安全意識。另有港人訪客稱，香港的消防處平時預約人數眾多，罕有參觀機會，故特地北上讓兒子近距離接觸消防車。

■東門中路小型消防站

交通：地鐵3號線曬布站步行約15分鐘，位於深圳市兒童公園旁

開放時間：周一至周日上午09:00至11:30、14:30至17:30。

免費參觀，毋須預約

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