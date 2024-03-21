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港聞

港聞二

稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐

【明報專訊】李宇軒昨稱，「重光團隊」只有一個共識，就是爭取香港民主自由，並否認重光是「為制裁而成立嘅組織」。他提及，團隊刊登中文版廣告會寫「制裁港共」，而英文版用字較中性，用字不同只是想鼓勵對應的讀者踴躍捐款。李另指，他當時發現Mark Simon向眾籌的信託基金歸還的籌款，少於實際應付金額，差額以萬元美金起計，因此李通知陳梓華「還剩低啲錢去trust（信託）度」，但以李所知信託無收回差額。

昨日甫開庭，李澄清其實重光團隊一開始是「鬆散嘅港人組織」，它既無會章，也無會員制度，唯一共識是爭取香港民主自由。李同意有部分成員支持外國制裁，但「我唔同意全部members（成員）同活動都支持制裁，我都唔同意SWHK（重光）係為制裁而成立嘅組織」。

為吸捐款 中英文廣告措辭異

李提及當時團隊商量如何鼓勵公眾踴躍捐款，其後得出共識是中文版廣告用字會較「flowery（辭藻華麗）」，英文版用字較中性，舉例中文版會寫「制裁港共」，英文版會寫「Advocacy for Hong Kong（支持香港）」，李解釋選用「港共」一詞是因為中文讀者會接受「呢個比較charged嘅characterisation（強烈的描述）。」

另有文件顯示，Mark Simon就第三次眾籌代收籌款後，向信託基金Project Hong Kong Trust匯款約120萬美元，惟籌款總額是177萬美元。李表示，Simon作為陳梓華一方的人可以收回墊付的廣告費，惟「加埋佢（陳）墊支呢條數，中間個數都係唔夾」。事後李向陳「幫佢（陳）計咗條數，叫佢還剩低啲錢」，李指差額以萬元美金起計，不多於10萬美元，但以他所知，信托最終沒有收回差額。

李續指，2019年8月團隊就是否繼續登報出現分歧，有意見不合的成員脫離團隊，同年底包括李及陳在內留下來的人均支持「唔登報紙、搞其他活動」。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 重光團隊 黎智英案 李宇軒 港區國安法

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