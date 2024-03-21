李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」

接待來港觀察示威美議員

控方昨就眾籌以外的事宜提問，並向李宇軒展示「重光團隊」2019年8月網頁概覽，寫有「成功邀請Bob Seely MP於8月31日到港觀察示威」。李宇軒庭上指「攬炒巴」陳梓華透過Telegram聯絡他，表示時任英國國會議員Bob Seely欲親眼來港觀察示威，他與一名叫「李宗澤」的男子一同提供協助。8月31日晚李宇軒與Seely等人在銅鑼灣某酒樓用膳，其間講述香港情况，及後其他人陪同Seely到示威現場。

辦香港故事眾籌 後「冇再理」

庭上另展示「香港故事有限公司」2019年9月註冊證明書，顯示李為公司的首任董事和創辦人。李稱，組織成立源於他曾與陳梓華討論是否應以有限責任管理公司收款，加上他和陳都分別以個人和非社運組織的名義墊支，而他曾用真實身分參與眾籌登報，二人遂討論應以什麼身分參與社運，選項之一是他自行創立社運組織。

曾赴聯國人權會議 晤職員

李宇軒稱他曾受Telegram成員「Sheep」邀請，以「香港故事」成員身分會見聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）職員 ，「Sheep」亦為聯合國職員，並告知他辦事處發出有關香港情况的聲明，形容做法「不尋常」，辦事處關注香港情况。李憶述9月出席瑞士日內瓦的人權理事會會議前，辦事處職員稱中國代表團有影響力，但不是所有人都同意代表團處理人權的做法。

不過李提到，即使成立「香港故事」仍未能解決前述眾籌款項問題，而當要使用真實身分時「重光團隊」反而更有效，例如同年12月李到美國訪問時任參議員Ted Cruz、Todd Young等「就用SWHK嗰張卡片」，因此後來「就冇再理佢（香港故事）喇」。

此外，控方重提2019年9月時任美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港一事，指李、Mark Simon與陳梓華同為一個於9月29日開設的WhatsApp群組的成員，群組談及斯科特來港。李表示當時知道Simon是陳一方的人，當日稍後會見斯科特才正式認識Simon，對方「肥肥哋」，但二人無交談，後來透過報紙才知他是黎智英的「right hand man」（得力助手）。

被問見美參議員

李：因曾登報訪聯國

控方問為何李宇軒可與斯科特見面，李表示因為他曾處理登報活動，加上已訪問聯合國人權理事會，「international（國際）呢條線有做過嘢」；會面目的是希望引起國際關注香港自由民主惡化的情况，加上重光團隊當時已有做國際游說的念頭。雖然李與成員無共識一定要做某件事，但至少能引起關注，希望美國政府和議員可以「做啲嘢」。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）