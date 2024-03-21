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港聞

港聞二

李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權

【明報專訊】立法會周二（19日）通過《維護國家安全條例草案》。就着特首會同行政會議可為《條例》訂立附屬法例，基本法委員會委員、立法會議員李浩然昨在港台節目表示，做法是在執法過程中，給予當局因應社會轉變或突發情况而修訂有關法例，處理未能預見的特殊情况，強調訂立附例的權限來自主體法律，範疇、幅度不能超越主體法例，附例可理解為臨時權力，但並非擴大權力。

對「影子組織」仍存疑問

稱會跟進

李浩然在港台《千禧年代》表示，《基本法》23條要求本地立法的罪行，在《港區國安法》及今次立法後已齊備，而今次立法的其中5個罪名，於中國刑法亦有提到，代表整體有充分參考及考慮。就《條例》同時限制受禁組織的「影子組織」，李稱他對該條文的執行仍有疑問，包括如何顯示某組織是影子組織、判定的客觀條件等，他會持續跟進。

至於《條例》規定將危害國安罪行納入「例外罪行」，法庭因而無權頒令罪成者緩刑，李浩然重申緩刑是針對特殊情况，不影響量刑高低。

全國港澳研究會副會長譚耀宗在新城電台節目則說，立法過程雖然快，但審議過程認真，相信議員的提問都反映市民意見，不認為立法後會引起很多疑問。他又說，很開心見到香港完成23條立法，相信大家可放下心頭大石。

（23條立法）

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