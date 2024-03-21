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聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往

【明報專訊】《基本法》23條立法通過後，美英及歐盟等至少6個地區公開關切對在港人士或營商的影響，其中澳洲和新西蘭外長先後向到訪當地的外交部長王毅提出，關注立法將進一步削弱香港權利和自由。昨在日內瓦出席聯合國人權理事會的副律政司長張國鈞在會上稱，23條立法「嚴格按照法治原則」，英美等國各有國安法律，不點名批評有國家無視事實，「完全是雙重標準及強詞奪理」。歐盟、日本、捷克等駐聯合國代表發言時，分別對香港人權狀况表示關注。

政務司長陳國基昨指「美西方」不斷抹黑23條立法，質疑他們想香港無國安法律，「他們才有機可乘，破壞香港安寧」。立法會通過23條翌日，張國鈞、保安局等代表於香港時間周三晚上，在日內瓦以中國代表團身分出席討論全年人權議題的聯合國人權理事會。張說，包括中國在內，每個主權國家都有權立法，美國、英國、加拿大、新加坡各有國家安全法律，23條完全符合國際法及國際規則，在地緣政治下保障中國免受真正威脅影響。

張國鈞：訂明適當例外情况

張國鈞稱，受《基本法》及兩條香港適用的國際公約所保障的權利和自由，已清楚訂明於23條立法的《維護國家安全條例》；法例嚴格依照法治原則，控罪清晰，並訂明適當的例外情况和免責辯護，「不會出現公眾誤墮法網的問題」。

外交部及特區政府先後回應英美等多國批評。外交部發言人林劍昨稱《維護國家安全條例》平衡維護國安、保障權利及經濟發展，任何對立法的攻擊都不會得逞，重申立法有利深化與各地更開放密切交往合作。就聯合國人權高級專員及前港督彭定康等分別譴責及批評立法，特區政府發言人昨日發稿強烈譴責「一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、『走佬』外國的通緝犯」等的錯誤言論，敦促停止抹黑干預。

中澳尋求穩定雙方關係之際，澳洲外長黃英賢昨與訪澳的王毅會面（詳刊A13）。她在記者會透露，會面期間向王提及香港和新疆人權事宜。澳洲外交及貿易部發言人其後補充，黃於會上關注香港人權，並重申關注23條進一步削弱《基本法》及《中英聯合聲明》下的權利自由。新西蘭外長彼得斯在社交網站X表示，本周已向王毅表達深切關注23條立法，促請港府履行國際人權公約下的義務。

英議員下議院提急切質詢

美國及歐盟均關注指23條控罪模糊，但未即時採取行動，有英國國會議員則在下議院提出急切質詢。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）憂慮立法可能影響歐盟及其成員國在港的領事館、公民及公司等，形容立法「令人對香港作為國際商貿樞紐的長遠吸引力產生疑問」。美國國務院副發言人帕特爾說，不揣測會否影響對港政策，若情况需要，美國會採取可行的行動。日本外交部呼籲香港當局確保在港日本人及公司活動一如以往受保障。

聯合國人權理事會上，朝鮮、白俄羅斯及委內瑞拉等分別批評西方國家藉香港、新疆及西藏問題干預中國或對華施壓。

明報記者

（23條立法）

相關字詞﹕聯合國人權理事會 基本法23條 陳國基 林劍 歐盟 黃英賢 23條立法

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