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港聞

港聞二

跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人

【明報專訊】屯門警區聯同消防處及地政總署打擊工廈非法活動，去年1月至本月搗破區內共7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒窟，涉及19個單位，拘捕248人。其間消防處發出3張消除火警危險通知書及3封警告信，地政處則發出16封警告信，其中一名業主被釘契。

檢10麻將枱兩萬元毒品 一業主釘契

屯門警區反三合會行動組第二隊高級督察鍾藝滔表示，工業區內非法場所位置隱蔽，不法分子非常警覺，警方開展名為「鐵血」的執法行動，探員喬裝成顧客蒐集情報。警方又聯同其他部門展開「團結守望計劃」，打擊工業大廈內的違法活動，行動中共248人被捕，包括146名本地男子、95名本地女子、1名泰國籍男子和6名泰國籍女子，介乎14至76歲。

警方扣查4309支酒精飲品、10張電動麻將枱、2張Poker枱、17副麻將、2萬元現金、2.7萬元籌碼，以及用於經營無牌酒吧和賭檔的物品；另搜獲市值逾1.8萬元毒品。

屯門消防局署理助理消防區長陳建鋒表示，處方聯同屯門警區巡查5幢工廈，發現大廈逃生途徑有雜物阻塞、有消防裝置被雜物遮擋或不在有效操作狀態。屯門警區助理指揮官（刑事）署理警司沈灝旻表示，工廈主要用於貨物儲存或工業用途，且有機會儲存危險品，如被用作經營酒吧等場所會極危險。

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