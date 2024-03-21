1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急

報告稱，公署去年1月28日接到投訴指申領車輛貼後一直未收到，致電易通行熱線查詢，職員先稱運輸署提供錯誤地址，但投訴人電郵運輸署查核後獲確認地址正確，再致電熱線時被要求親身到客戶中心辦手續。投訴人不滿未妥善處理申請，要求他親身辦理屬無理及浪費時間。

系統銜接出錯 運署：測試無異常

公署去年3月展開調查，10月完成。運輸署向公署解釋，開放申請及發出車輛貼前，曾與服務商按政府資訊科技總監辦公室指引，做一系列電腦系統測試，包括27次實際操作測試，當時未發現運輸署與易通行電腦系統之間銜接異常，惟服務商其後陸續收到郵局退回車輛貼信件，再經核對運輸署與易通行電腦系統後，發現累計有1.8萬車輛貼因系統出錯、地址不正確，未派遞或寄至錯誤地址。服務商去年1月29日修正系統後，2月13日起陸續補發。

公署稱，投訴人對運輸署的投訴成立，並指有關問題發生在運輸署公布會寄出車輛貼後不久，與當時公布實施易通行日期只相隔一個多月，反映推出易通行過於匆忙、安排不周，署方亦過於樂觀，未預留緩衝時間應付預計以外事情。