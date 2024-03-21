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港聞二

古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億

【明報專訊】「古洞北╱粉嶺北新發展區」總發展面積320公頃，首階段73公頃已動工，政府擬就餘下部分247公頃開展土地平整及基礎設施工程，初步估計總開支達325.18億元。如獲立法會財委會批准撥款，土木工程拓展署將於今年中起陸續展開工程，目標讓居民在2029年起入伙，並在2031年或之前完成整個新發展區的地盤平整和基礎設施工程。立法會發展事務委員會委員劉國勳認為，政府要進一步交代開支分項，防範日後潛在的超支風險。

擬年中動工 目標2029入伙

據發展局聯同土拓署向立法會發展事務委員會提交最新文件，政府擬提出的撥款申請，即247公頃部分的土地平整及基礎設施工程，初步估計所需費用為325億元。當中約40%用於「道路工程」，其次為「其他基礎設施工程」開支，佔約30%；其餘「地盤清理及平整」、「其他費用」各佔15%。

開支佔比最多的「道路工程」，包括興建長約2公里的粉嶺繞道（西段）、約850米寶石湖路行車天橋、約12公里單車徑等，並擴闊粉嶺公路以連接古洞北新發展區。「其他基礎設施工程」方面，包括排水系統、4個污水泵房、1個食水配水庫及1個冲廁水配水庫，以及活化河曲和河畔涼亭、休憩用地、園境美化等工程。

「地盤清理及平整」項目，包括土力工程及土地除污工程。「其他費用」包括為上述工程實施環境影響緩解措施和環境監察及審核計劃，以及施工監督。

根據政府清拆前登記所得資料，範圍內共有1065個受影響住戶及313個受影響業務經營者，部分作業包括貨倉、建造業、回收業、汽車維修、工場等，佔地共約40公頃。

道路佔四成 劉國勳促交代分項

立法會發展事務委員會委員劉國勳回覆本報查詢，指今次撥款包含不少項目，與最近政府擬建沙田T4主幹路造價逾71億元相比，今次申請325億元撥款的金額相對合理。不過，劉認為325億元非細數目，認為政府要進一步交代，包括用於「道路工程」的四成開支分項費用分佈，以便逐一審視。

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