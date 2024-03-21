啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動

主設施今年底落成後試業

劉震昨在立法會回應議員口頭質詢時稱，當局有為體育園營運商訂立指標，例如主場館在營運首5年，每年最少有40日舉辦不同體育活動；第6至10年每年要有54日舉行體育活動。他相信營辦商會積極配合，而作為營辦商需自負盈虧，並向政府支付款項，有足夠動機將更多大型盛事帶到香港。

下季設委會納體旅界意見

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛引述2019年一份立法會文件提到，體育園開始營運前一年，當局會成立高層次諮詢委員會，但目前未有消息。劉震回應稱會於4至6月間成立委員會，屆時會廣泛邀請體育界、旅遊界及其他有關界別人士組成委員會，為政府提供不同意見。

選委會界別議員陸瀚民稱，本地亦有國際級歌手，例如本地出道的G.E.M.鄧紫棋，曾有網民問她在港開演唱會情况，鄧也回答正等待體育園完工。陸表示，大型演唱洽談成功需時，質疑若下個月委員會才成形，有關洽談已太遲。

劉震回應稱，園方正密切做準備工作，已與逾200個海外及本地團體洽談介紹體育園設施，希望會舉行各類大型活動，當中有不少「已經有眉目」，但由於仍有商業細節需進行，現階段未適宜公布。

楊潤雄：已向海灣阿拉伯國家推廣

另外，文體旅局長楊潤雄回應議員書面質詢時表示，政府已向海灣阿拉伯國家合作委員會成員國作宣傳推廣，以促進多方面交流，提升經濟效益，而旅發局稍後會聯同20多個香港業界代表，參與5月在迪拜舉行的大型旅遊業界展覽，活動預計有4萬人出席。