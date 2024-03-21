收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月

女被告智商偏低

待索社會服務令報告

兩被告為李敏聰（現31歲，前銷售員）及袁慧雯（現27歲），李承認5項洗黑錢罪，涉以5個帳戶處理款項存共約136萬元，袁則以一個帳戶處理款約31萬元。暫委法官鄧少雄指款項不涉及國際因素，沒證據顯示資金來源，犯案手法簡單。李在審前覆核表明認罪，獲得22.5%刑期扣減。

法官續指出，袁向控方提供資料具實質作用，亦令原本不認罪的李承認控罪，大大協助控方，故減刑比例應多於李。心理和精神報告顯示袁的智商為81分，患思覺失調並出現幻聽和抑鬱症狀，又指袁受李的唆擺而犯案，她的角色輕微、重犯機會低。法官考慮到相關案例押後判刑，另批准控方申請沒收令，據悉涉及近60萬元。

案情指出，李要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組，群組提到「希望可以幫到各位發夢既（嘅）仔女 歡迎家長/仔女加入」。兩人商量旅遊，李稱要用帳戶金錢買車。

【案件編號：DCCC 558/22】

（反修例風暴）