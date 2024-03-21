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港聞

港聞二

國慶衝突 10男暴動囚32至48月

【明報專訊】2019年國慶日港島發生激烈衝突，11名男子分別被控暴動及管有物品意圖損壞財產等罪。其中6人開審前承認暴動罪，另外4人被裁定暴動罪成，昨於區院判囚32個月至4年。早前承認管有六角匙的被告，則被判160小時社會服務令。法官指暴動規模大，雖然無人受傷，但高峰期逾千人集結，被告置身現場，旨在壯大暴動聲勢。

另被告管六角匙判社服

被控暴動罪的10人為地盤工譚旭輝（31歲，現年，下同）、文員梁家樂（26歲）、法援署文書助理蘇亮燊（26歲）、時裝設計師高俊（28歲）、運輸工李良圖（43歲）、學生司徒澤朗（22歲）、科技資訊工程師盧梓泓（33歲）、學生胡景皓（20歲）、售貨員袁碩（22歲），以及客服主任梁光宗（24歲）。此外，地盤工蔡天龍（33歲）被控管有物品意圖損壞財產罪。

辯方求情稱，各人有良好品格，無證據顯示在暴動有領導角色。辯方讀出都會大學人文社會科學院助理教授陳慧燕的求情信，稱蘇亮燊性格樂觀，「一直沒告訴任何人正面對法庭審訊，反映體貼的一面」。辯方提及盧梓泓在完婚兩日後再次被捕，延誤檢控構成精神壓力。

官：已受教訓 量刑減至4年

法官姚勳智判刑表示，本案於暴動高峰時期，有逾千人在金鐘道及軒尼詩道一帶聚集，示威者縱火和築起傘陣，導致社會安寧被破壞。姚官原採納4年半至5年為量刑起點，考慮大部分被告無案底，加上事發至今約4年，被告已承受教訓，將量刑起點減至4年。

審訊後裁定暴動罪成的梁家樂、蘇亮燊、李良圖及胡景皓判囚4年；承認暴動罪的譚旭輝、高俊、司徒澤朗、盧梓泓、袁碩及梁光宗判囚32個月。承認管有物品意圖損壞財產罪的蔡天龍判處160小時社服令。

【案件編號：DCCC 530/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 國慶日 反修例事件

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