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港聞二

中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院

【明報專訊】一名中年漢昨午在馬鞍山昂平玩滑翔傘期間，墮下至5米深山坡，背部受傷，由直升機吊送至東區醫院救治。民航處回覆本報稱，正與有關部門及滑翔傘組織聯繫跟進事件，又提醒操作滑翔傘有一定安全風險，滑翔傘飛行員必須充分了解風險和採取適當安全措施。

昨午近1時，56歲姓何男子玩滑翔傘期間墮下至昂平一處5米深山坡。消防等救援人員接報後在大水井集合展開拯救，政府飛行服務隊亦出動直升機協助。

由直升機昂平吊送東區醫院

事主被尋獲時背部受傷流血，無法動彈，清醒由直升機吊起並送至東區醫院。事故原因仍在調查。據悉，何從馬鞍山昂平出發，惟玩滑翔傘期間在距離目的地約10米遠的山坡墜落。現場所見，大水井附近一帶意外後仍有人在上空玩滑翔傘。

滑翔傘協會：事故時適合飛行

下墜位置近地面 估計正降落

中國香港滑翔傘協會副會長趙浩南表示，事發時的天氣及風向都適合飛行，事主墮下時的位置「比較接近地面」，估計正在降落，惟事故原因仍需待調查後才能確定。他續稱很多因素都會影響降落，包括出現陣風、機件故障、遇障礙物等，現階段難以評論。

趙浩南提到，滑翔傘是季節運動，會隨風向、季節等在不同地方進行，「𠵱家季節吹緊東北季候風」，故馬鞍山、浪茄會較適合飛行。他提醒市民活動前可參考民航處網頁，了解活動注意事項，包括參與活動者需具備適當訓練及資歷。

昂平上月中曾發生涉及滑翔傘事故，六旬退休教師黃昏玩滑翔傘期間遇濃霧而急降，在山林露宿一宵，最終獲救。

相關字詞﹕民航處 滑翔傘 馬鞍山

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