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前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存

【明報專訊】兩間電力公司過去兩年均發生大型停電事故，按《管制計劃協議》（下稱《協議》）在指定時間內恢復供電，仍可獲獎賞。環境及生態局長謝展寰昨表示，中電前年共發生2987宗停電事故，當中6月元朗電纜橋火警事故，導致天水圍、元朗及屯門大規模停電約13小時，約17.55萬戶受影響，但中電仍可按獎賞機制，全年獲發1940萬元「恢復供電」獎勵金，更是4年來（2019至2022年）最多（見表）。

「供電可靠」獎賞歸零

民建聯立法會議員梁熙稱，根據《協議》，除了中電可獲獎勵金，港燈於2023年4月發生大規模停電事故，料亦可獲獎勵金；他又指今年生效的補充協議雖然加入懲罰機制，兩電若再發生大規模停電被罰款，仍可根據「恢復供電」及「供電可靠性」等表現繼續獲獎賞金，抵消部分罰款，突顯新舊制度並存的不合理。

中電及港燈於前年及去年分別發生重大停電事故，惟按當時生效的《協議》條款，兩電全年在指定時間內恢復供電，仍有機會獲獎賞，被指不合理。謝展寰昨以書面回覆議員查詢時，披露兩電近年停電事故數據，當中中電2019至2022年間，累計逾1.2萬宗停電事故，停電時間由1至2259分鐘不等，受停電事故影響的客戶數目由1至17.55萬，當中最多客戶受影響的17.55萬戶來自2022年元朗電纜橋起火事故，而該年中電在「供電可靠性」沒有獎賞，但「恢復供電」項目獲1940萬元獎賞。

至於港燈去年4月發生大型停電事故引致4.4萬戶受影響，由於港燈按協議將稍後向政府提交2023年度表現資料作核數檢討，環境局表示未有港燈的賞罰資料。

港燈在2019至2022年間，累計有729宗停電事故，停電時間介乎1至282分鐘，受影響客戶由1至8223戶，4年間在「供電可靠性」及「恢復供電」分別均獲得3420萬元。

梁：獎賞平均計 可溝淡大事故

梁熙表示，按照《協議》，前年中電元朗電纜橋起火事故，以及去年港燈大停電，仍符合復電條款，可獲獎賞金，難免令市民感到不合理。他稱中電於元朗停電事故後向受影響用戶派發總值2000萬元的「心意券」，及時承擔了企業責任。

梁又分析，根據《協議》，中電2022年在「供電可靠性」低於99.995%而未能獲任何獎勵金，但按機制，中電可在「恢復供電」部分獲1940萬元獎賞，是因獎賞機制以全年平均值計算，即使發生一次大規模停電，電力公司仍可以全年平均值去「溝淡」單一事故的嚴重性。

梁以去年4月港燈大停電事件為例，總停電時數為180萬分鐘，如今年發生同樣事故，累積時數也未能觸動今年新加入的500萬分鐘罰款機制，不會被罰款，但復電部分可有獎，認為新舊機制並存不合理。

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