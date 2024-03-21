明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%

【明報專訊】今年《財政預算案》提出即時將每支煙稅增加8毫，令煙稅佔零售價百分比增至約70%。醫衛局昨日回覆本報稱公布加煙稅後，政府留意到煙草商因其商業考慮，調高香煙零售價中非稅項價格部分，令現時每包煙平均零售價增至約101元，高於政府原先約94元的估計。該局稱，雖然此舉令煙稅佔零售價回落至約65%，但亦令香煙零售價格更高，即吸煙成本進一步上漲。

本港去年加煙稅後，煙稅一度佔零售價約68%，其後因煙草商加價而回落至約64%。醫衛局回覆稱，政府目標是逐步邁向世界衛生組織建議煙草稅佔零售價75%，會繼續審視加煙稅效果及未來調整步伐。

3年控12人派私煙傳單 執法力度惹疑

另外，醫衛局昨日回覆立法會質詢稱，2021年至今檢控12人派發吸煙產品傳單，被議員質疑執法力度不足。提出口頭質詢的議員吳傑莊認為檢控數字「連冰山一角都無」，關注如何打擊網上宣傳。署理醫衛局長李夏茵承認執法有難度，須發現有人派發傳單始算宣傳，「如果袋住傳單，或在信箱見到傳單」是無法拘捕或檢控，並指衛生署控煙酒辦公室1月起聯同警方、海關和房屋署建立合作機制，在各區公共屋邨巡邏和執法。

議員指私煙倍增 醫衛局：反映打擊力度

批發及零售界議員邵家輝質疑，海關近年檢獲私煙以倍數增，反映本港私煙猖獗。李夏茵回應稱數據反映海關打擊力度，不代表整體流入本港的私煙增加，並引述世衛稱煙稅或煙價對各地私煙市場影響有限。

預算案提出以「先訂立、後審議」形式即時加煙稅，立法會昨動議《2024年應課稅品（修訂）條例草案》首讀和二讀。

相關字詞﹕加煙稅 控煙酒辦 醫務衛生局 李夏茵 控煙策略諮詢 控煙 吸煙率

上 / 下一篇新聞

私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人
山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多
導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書