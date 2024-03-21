加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%

本港去年加煙稅後，煙稅一度佔零售價約68%，其後因煙草商加價而回落至約64%。醫衛局回覆稱，政府目標是逐步邁向世界衛生組織建議煙草稅佔零售價75%，會繼續審視加煙稅效果及未來調整步伐。

3年控12人派私煙傳單 執法力度惹疑

另外，醫衛局昨日回覆立法會質詢稱，2021年至今檢控12人派發吸煙產品傳單，被議員質疑執法力度不足。提出口頭質詢的議員吳傑莊認為檢控數字「連冰山一角都無」，關注如何打擊網上宣傳。署理醫衛局長李夏茵承認執法有難度，須發現有人派發傳單始算宣傳，「如果袋住傳單，或在信箱見到傳單」是無法拘捕或檢控，並指衛生署控煙酒辦公室1月起聯同警方、海關和房屋署建立合作機制，在各區公共屋邨巡邏和執法。

議員指私煙倍增 醫衛局：反映打擊力度

批發及零售界議員邵家輝質疑，海關近年檢獲私煙以倍數增，反映本港私煙猖獗。李夏茵回應稱數據反映海關打擊力度，不代表整體流入本港的私煙增加，並引述世衛稱煙稅或煙價對各地私煙市場影響有限。

預算案提出以「先訂立、後審議」形式即時加煙稅，立法會昨動議《2024年應課稅品（修訂）條例草案》首讀和二讀。