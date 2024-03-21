來年兩蚊搭車開支料增半至60億

孫玉菡稱，截至上月29日，2023/24年度政府向參與2元優惠計劃的公共交通營辦商發還少收的車/船費收入款額約36.5億元，當中向專營巴士營辦商發還最多，達14.1億元，向港鐵發還近14億元。局方預計，計及本月23/24整個年度向公共交通營辦商發還約40億元，加上5000萬行政開支，全年度2元優惠計經常開支修訂預算約40.5億元。

每日受惠人次年半內倍增至273萬

數據亦顯示，自2022年2月底政府放寬2元乘車優惠合資格者年齡至60至64歲後，享用計劃的平均每日受惠乘客人次，由2022年3月約127萬，在逾一年半內增逾1.1倍至去年底約273萬。

議員關注會否設優惠上限

陳紹雄亦關注「長車短搭」對政府的財政負擔，盼政府可提供每張指定八達通卡或「樂悠咭」涉及的有關交通開支金額，檢視有否八達通卡及樂悠咭的一日交通開支達20、30元甚至上百元，以了解長車短搭濫用情况有多嚴重。不過，孫玉菡稱運輸署沒備存個別八達通或樂悠咭交通開支金額數據，重申政府一直通過宣傳教育讓受惠者了解如何正確使用優惠，以確保公帑用得其所。