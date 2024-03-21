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港聞一

偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年

【明報專訊】時任入境事務主任（現年37歲）涉於港島半山住宅，以望遠鏡偷拍附近單位的獨居女子裸照，事後解釋只是八卦貪玩。被告早前被裁定一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪成，昨日在東區裁判法院被判囚6個月。裁判官何慧嫻判刑時指本案性質嚴重，被告暗中偷拍嚴重侵犯事主私隱，事後更將事主相片放在網上發布，不顧事主的權利和尊嚴，令對方難受。

辯方昨進一步求情時稱，被告唐嘉麒（圖）反思後明白其行為不尊重事主，於求情信中向事主道歉；另被告曾為執法者，現淪為階下囚，已是極大教訓。辯方並呈上入境處文件，指被告平日工作認真盡責。

辯稱住得近 非暗中偷拍

官斥卸責 更應尊重私人空間

就被告在審訊時曾指與事主單位距離近，非暗中拍攝事主，何官反駁，被告將責任推卸到事主身上，認為正因香港人口稠密、「樓望樓」，法庭更要傳達身處私人空間不應被偷拍的信息。

何官判刑時說，任何人在其私人空間內應得到保障，不應在不知情下被拍攝，亦不能因拍攝者的個人喜好等自私理由，而將相片發布任人觀看。就被告面對的3罪，裁判官各以3個月為量刑起點，部分刑期分期執行，又考慮到被告過往良好品格和工作對香港有貢獻，酌情減刑1個月，最終判監6個月。

控方案情指被告唐嘉麒涉2021年10月在半山輝煌臺寓所，拍攝鄰居X穿吊帶睡衣和出浴後赤裸等照片，其後在一個俄羅斯網站和Telegram群組「中西區瘋狂群」上傳照片。

【案件編號：ESCC 1125/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 發布源自窺淫的影像罪 窺淫罪 入境事務主任

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