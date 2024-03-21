私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半

就涉案緝毒毒品保安事宜，警方回覆稱，因案件司法程序未完，不便評論。

工作曾獲嘉許 減刑兩月

女被告王若男（現32歲）單身、有6項定罪紀錄；男被告許思漢（現45歲）已婚、無案底。法官指出，涉案冰毒為24.6公斤，許暗中偷取並供予王販毒，批評許違反警方的信任，就許、王各以監禁36年及32年為量刑起點；而在判斷被告角色時已就許身為警員量刑，許除了認罪獲減刑三分之一，其工作受嘉許再獲減刑兩個月；就王認罪等因素給予48%減刑。控方就案中檢取名牌手袋和10多萬元申請充公令，將容後處理。

冰毒供女方販毒 官斥違警方信任

警搜酒店房 士沙攜毒現身

案情指2020年4月28日，駐守西九龍總區反黑組警署警長許思漢參與西九龍總區掃毒行動，在油麻地檢獲300公斤冰毒；5月6日晚上警方突擊搜查尖沙嘴帝苑酒店一房間及從夾萬搜出152克冰毒，當時獨留在房的王稱不屬於她；警方蒐證期間，休班的許用匙卡開門入房，他所攜袋子載有兩包茶包，內含近兩公斤冰毒，冰毒包裝和一周前警方檢獲的毒品相同。

許亦負責在警方行動任操控員，與另一警員持有九龍一單位鎖匙，單位作警方行動之用；警方在屋內搜出23包共逾22.5公斤同批冰毒；許在警誡下稱25包茶包均由王給予他。據警方警誡錄影會面，王自稱居無定所及於同月起住在酒店，夾萬由服刑時認識的友人使用，房內搜到的16萬元從男友所得。王不願談及許，亦不知他為何在酒店現身。

許思漢則表示兩年前認識王，王會向他提供毒品線報；因對方不喜歡喝茶，故將上述茶包送贈予他。事前王受情緒和財政困擾，許數度到酒店與她見面，他當晚發現拿錯王的身分證而折返，他解釋身上10.4萬元預留作警方行動。

閉路電視顯示，許於油麻地緝毒案翌日將兩個行李箱帶離油麻地警署，該行李箱載有毒品。之後許於4月29日至5月6日多次進出該九龍單位。

【案件編號：HCCC 100/23】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676