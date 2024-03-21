活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢

明報記者 龍彩霞

早前搜尋器雅虎香港（Yahoo）公布2023年度的「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」，奪得「十大熱搜大灣區吃喝玩樂場所」第一名的「福田」是港人假日北上深圳的首選玩樂地區，前海「壹方城」為第二，第三為觀瀾湖，第四至第七分別為「Coco Park」、「深業上城」、「萬象城」及「萬達廣場」。如果周末周日深圳過關後，便會見到深圳各陸路口岸設有1個固定區域+1個流動服務站，主動發放深圳旅遊攻略等宣傳資料，進一步優化對港人北上消費的服務，例如推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略；向港澳遊客發放旅遊消費券；舉辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等系列活動；部分商場更開通免費巴士路線，接送旅客由羅湖、福田及深圳灣口岸直達各大商場及商圈。

廣州熱雪奇蹟 全球第四大室內滑雪場

深圳市口岸辦還向港人發出一份假期出行指南，這份指南包含深圳十大特色文化街區的打卡攻略，也有深圳口岸推出的多項便民服務措施，以及深圳主要陸路口岸的交通指引，方便港人假期北上旅遊消費。深圳十大特色文化街區指深圳大鵬所城、南頭古城、大芬油畫村、觀瀾版畫基地、甘坑客家小鎮、大浪時尚創意小鎮、大萬世居、蛇口海上世界、華僑城創意街區和華強北科技時尚文化街區。

除了深圳，廣州近期也有推出不少活動吸引港人，好像廣州佔地7.5萬平方米的「熱雪奇蹟」，是世界第四大室內滑雪場，同時也是南中國地區規模較大的滑雪場，約是迪拜室內滑雪場的3倍。經營「熱雪奇蹟」的廣州融創文旅城娛雪樂園全年恒溫，娛雪樂園可同時容納3000名賓客，大人小孩都能體驗滑雪樂趣，推薦的滑雪區域包括冰上碰碰車、冰上自行車、探險步道、飛躍冰川、雪上飛碟，適合低齡小孩，毋須飛去日本，在大灣區也能享受滑雪樂趣。廣州熱雪奇蹟娛雪區（港澳居民專享），不區分入園時間，兩小時娛雪票大小同價為145港元；初/中級道3小時滑雪優惠票約為318至432港元，視乎日子而定。

符港車北上資格 可揸車遊長隆動物園

若小朋友喜愛小動物，可選擇廣州長隆野生動物園，長隆野生動物園位於廣州番禺，以大規模野生動物放養和自駕車觀賞作為公園最大賣點。長隆野生動物世界飼養了來自世界各地的500多種珍稀動物，包括大熊貓、樹熊、獴哥、亞洲象及倭河馬等。廣州長隆野生動物世界分為自駕車遊覽區和步行遊覽區兩大部分。合乎港車北上資格的人士可以在自駕區中依次穿過澳洲森林、美洲叢林、中亞荒漠、南亞雨林、歐洲山地、狂野地帶、南非高原，最後從東非草原中出來結束行程。還可以選擇乘坐纜車這種獨特的方式觀賞野生動物。網上意見是復活節正逢淡季，適合開車遊園。線上平台購買，港澳台遊客專享，其中大學生4人票特惠（提前線上換票），票價由791至923港元。

廣州天水山人 適合親子旅行

廣州另一個適合自駕遊景點為「天水山人」，自駕車輛進入園區之後活動很多，非常適合親子旅行，而且配套設施一應俱全，飲食和無障礙廁所齊全，空間很大，適合一整天好好逛逛。「天水山人」大地藝術園獲得「生態名片」認證的國家運動旅遊示範基地，距離市區約50分鐘車程，負氧離子含量是高標準值的3.7倍，被譽為「氧」人聖地。全園養育717種園林園藝花卉，以及超過300種鄉土花卉，是華南地區觀賞花卉的好去處。

永安旅行社網頁顯示，廣東省團在3月29日復活節開始都成團，證明北上旅行團十分受歡迎，其中推介「最新潮點-燈船‧大唐不夜城」國家5A級風景區「惠州西湖」 惠州美食兩天團，若一家三口，小朋友年齡為11歲以下，全程團費為2368港元，食足5餐。

復活節在大灣區吃喝玩樂，也可以善用信用卡優惠，現時憑中銀雙幣鑽石卡「大灣區一卡通」，透過BoC Pay及其他手機簽帳，可享高達4%現金回贈。同時，深圳地區指定門店（包括：春滿園、蔡瀾港式點心、佳寧娜、順意），消費滿200元人民幣，可享立減30元人民幣。另外，乘坐深圳地區公交、地鐵，可享半價優惠。該卡卡主在指定紅日，於山姆超市單一簽帳淨額達1100元人民幣，最高可獲374元回贈。推廣期至2024年4月30日。中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示：「年初內地大型超市開幕，成為不少香港市民北上的掃貨熱點。今年1月，中銀信用卡客戶於內地超市簽帳金額按年上升逾1倍，人均簽帳金額近1300港元；同期北上消費熱潮更帶動客戶於內地使用中銀信用卡及BoC Pay交易金額，分別按年升逾1倍及4倍。」

另外，匯豐信用卡卡主要留意，在復活節假期或紅日，由即日起至2024年4月30日，於內地或澳門累積簽帳滿3000港元，可享額外3%「獎賞錢」回贈，推廣期內逢星期五、六、日及香港公眾假期，憑匯豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡透過匯豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡付款，簽滿指定金額可享高達額外100元「獎賞錢」，整個推廣期可享合共高達額外200元「獎賞錢」。

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