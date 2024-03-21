明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多

【明報專訊】患急性肝衰竭的七旬老翁獲安排在明愛醫院接受插喉手術，醫生向頸靜脈插導管時刺穿頸動脈，老翁翌日移除導管，搶救後不治。死因研訊昨傳召兩名專家證人作供，專家稱事主移除導管時輸入12包血漿，導致肺積水，循環系統失效致死。另一專家則指事主凝血功能受創，醫學上沒有輸血過多的標準，死因與肝臟衰竭有關。

事主馮浩基（終年71歲）2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院，兩日後接受插喉手術。醫生原本在事主靜脈插入導管，卻插穿動脈。事主一日後移除錯置的導管，當晚不治。

首名專家證人港大醫學院瑪麗醫院腸胃及肝科主任袁孟峰供稱，事主接受導管移除手術時，總共輸送12包血漿，最大問題是醫生「畀太多」血漿，同時沒有處方「去水丸」，以減少肺積水。袁稱一般做法是輸入2至4包血，而非短時間內給予12包血，否則可能造成肺水腫。袁認為事主的死因是在手術大量輸血，導致肺積水和體液過量，致循環系統失效，加劇心臟負荷。

另一專家：難證明畀幾多係多

另一專家證人威爾斯親王醫院深切治療副教授黃維達則不認同，指事主本身患肝衰竭，凝血功能較差，醫學上「好難證明畀幾多包血足夠、畀幾多係過多」。黃認同解剖報告指事主死於「亞大片細胞壞死連帶肝臟衰竭」，而非輸血過多導致循環系統失效。

黃維達提到事主當日下午5時後接受導管移除手術，已過辦公時間，其後要召喚深切治療部醫生幫忙急救，做法「有啲壞、有啲差」。黃稱一般在手術台為病人急救，麻醉科醫生應該在場，毋須深切治療部協助，而涉事手術在下午5時後開始，無法肯定支援是否足夠，情况令人擔心。

證人作供完畢，裁判官周至偉將案件押後至本周五，屆時將總結證供和裁決。

【案件編號：CCDI 426/20】

（死因研訊）

上 / 下一篇新聞

私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
私吞25公斤冰毒 反黑士沙囚23年10月 市值1600萬元 認串謀販毒 女犯囚16年半
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
女被告戀上已婚士沙 信可組家庭愚蠢犯案
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
偷拍鄰居裸照放上網 入境主任囚半年
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
來年兩蚊搭車開支料增半至60億
加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%
加稅煙商「加突」 醫衛局：稅佔零售價回落至65%
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
【日月掠影】1964年5月20日：一年霍亂未去 制水紓緩
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
聯國會議關注人權 港：23條控罪清晰 澳紐向王毅表態 歐盟憂礙在港商貿 京：立法利各地交往
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李浩然：附例權限不超主體 屬臨時權力非擴權
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
李宇軒：重光團隊欲國際游說 晤外國人員盼「做啲嘢」
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
稱制裁非「重光」目的 團隊非人人撐
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
前年大停電 無阻中電獲獎1940萬 今年引罰則 梁熙:獎賞可抵消 不應並存
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
中年漢玩滑翔傘墮5米山坡 受傷送院
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
國慶衝突 10男暴動囚32至48月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
收款助養仔女 男認洗黑錢囚32月
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
啟德體育園料明年啟用 劉震：已洽逾200團體辦活動
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
古洞粉嶺北餘下工程 涵247頃申撥325億
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
1.8萬車貼寄失 申訴署批易通行推過急
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
跨部門搗工廈賭檔酒吧 拘248人
山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人
山野遇險 一按求救 HKSOS推出兩月救6人
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
活在灣區：復活節內地非假期 北上享淡季優勢
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】羅淑佩：勿為公屋減薪「躺平」 《地球上的最後一朵花》勉年輕人
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】越南老撾尼泊爾人才 4個月109宗獲批來港
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】法國藝術家雕塑字勾劃「香港印象」
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】中大圖書館長：讀《紅樓夢》反思判斷真假
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】楊潤雄去廣州 共同主持全運會籌備會
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書
【Emily】羅湖懲教43在囚者獲學業證書