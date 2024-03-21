導管插穿動脈死因庭 專家爭議輸血太多

事主馮浩基（終年71歲）2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院，兩日後接受插喉手術。醫生原本在事主靜脈插入導管，卻插穿動脈。事主一日後移除錯置的導管，當晚不治。

首名專家證人港大醫學院瑪麗醫院腸胃及肝科主任袁孟峰供稱，事主接受導管移除手術時，總共輸送12包血漿，最大問題是醫生「畀太多」血漿，同時沒有處方「去水丸」，以減少肺積水。袁稱一般做法是輸入2至4包血，而非短時間內給予12包血，否則可能造成肺水腫。袁認為事主的死因是在手術大量輸血，導致肺積水和體液過量，致循環系統失效，加劇心臟負荷。

另一專家：難證明畀幾多係多

另一專家證人威爾斯親王醫院深切治療副教授黃維達則不認同，指事主本身患肝衰竭，凝血功能較差，醫學上「好難證明畀幾多包血足夠、畀幾多係過多」。黃認同解剖報告指事主死於「亞大片細胞壞死連帶肝臟衰竭」，而非輸血過多導致循環系統失效。

黃維達提到事主當日下午5時後接受導管移除手術，已過辦公時間，其後要召喚深切治療部醫生幫忙急救，做法「有啲壞、有啲差」。黃稱一般在手術台為病人急救，麻醉科醫生應該在場，毋須深切治療部協助，而涉事手術在下午5時後開始，無法肯定支援是否足夠，情况令人擔心。

證人作供完畢，裁判官周至偉將案件押後至本周五，屆時將總結證供和裁決。

【案件編號：CCDI 426/20】

（死因研訊）