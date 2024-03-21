綠置居今派表 公屋聯會料申請熱烈

房委會昨稱，今日開始供公眾於指定網頁下載「綠置居2023」申請表，同時提供申請須知及項目的售樓資料簡介，有意購買單位的合資格綠表者，可於本月28日至4月17日遞交申請表，4月17日晚上7時截止申請。房委會稱今期綠置居預計今年第二季攪珠，並在第三或第四季開始揀樓。

實呎280至646 五二折售

唯一新屋苑長沙灣麗玥苑，實用面積介乎約280呎至約646呎，房委會指麗玥苑不會提供面積較小的甲型單位，並提供77個較大的戍型單位，實用面積約646呎。除麗玥苑外，今期亦會重售其他項目的貨尾單位，包括鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑約200伙；以及新一批租置計劃回收單位，具體數目及單位名單於揀樓前約3個月確定。

按現行定價機制，今次推售所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，即市值五二折。至於綠置居貨尾截至2月底售價介乎約87萬至約339萬元不等，而租置回收單位則截至2月，定價介乎約14萬至128萬元，兩者最終售價範圍取決於是次將推售的單位。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期綠置居因不少屬大面積單位，加上位於市區，對綠表具相當吸引力。他指由於今期居屋接獲4.1萬份申請表，亦適用今期綠置居，只要再多收逾3.1萬份新申請表，便可超過2021年綠置居接獲約7.2萬份申請表的最高紀錄。